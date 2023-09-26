VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию

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Холдинг VK официально завершил регистрацию в Российской Федерации. Компания переезжала с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на реестр САР.
«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — указано в материалах.В начале августа совет директоров вместе с акционерами VK начали перерегистрацию юридического лица. Первые 3 дочерние компании VK оформили регистрацию в САР в конце лета в качестве международных компаний.
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