Владелец службы доставки DPD планирует продать бизнес в России

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Французский почтовый холдинг GeoPost ведет переговоры о продаже российской службы доставки DPD. Среди покупателей — ряд крупных локальных логистических операторов, в числе которых «Деловые линии» и ПЭК.
Осложнить проведение сделки по продаже DPD может весьма вероятное привлечение группы GeoPost к делу о банкротстве оператора постаматов PickPoint. Французскому холдингу принадлежат 29,07% акций этой компании. Долг PickPoint перед кредиторами превышает 2,6 миллиарда рублей и они могут помешать сделке по продаже бизнеса, так как могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, в том числе и доли в DPD.
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Александр Бойцов