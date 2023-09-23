Власти Египта заявили, что страна не отказывалась покупать российскую пшеницу

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
Появившаяся в западных СМИ информация об отказе Египта от закупок российской пшеницы не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на первого помощника министра снабжения страны Ибрагима Ашмави.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. В агентстве утверждали, что необходимость новой сделки появилась после того, как Россия якобы заблокировала поставки пшеницы в Египет из-за отсутствия договоренностей о цене с официальным Каиром.
В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.
В начале сентября появилась информация о покупке Египтом полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке.
Министерство снабжения африканской страны тогда объяснило этот шаг попыткой увеличить запасы пшеницы с помощью диверсификации источников импорта.
Читайте также:
Bloomberg: Египет отказался от закупок российского зерна
ФТС: Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета РФ
Россия лидирует на мировом рынке зерна
В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.
Министерство снабжения африканской страны тогда объяснило этот шаг попыткой увеличить запасы пшеницы с помощью диверсификации источников импорта.
Читайте также:
Bloomberg: Египет отказался от закупок российского зерна
Россия лидирует на мировом рынке зерна
Артем Путинцев