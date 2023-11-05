Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Инвесторы активно интересуются национализированными активами украинских олигархов в Крыму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму было организовано восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских политических деятелей и олигархов, которые высказываются против России. По завершении аукционов, договоры купли-продажи были заключены более чем на 815 миллионов рублей. Отмечается, что проведение аукционов продолжится, и до конца года планируется заключить договоры на ещё более чем миллиард рублей.
Константинов сообщил журналистам на международной выставке «Россия», что предприятия, которыми некогда владели украинские высокопоставленные лица, довольно хорошие и перспективные, поэтому интерес к ним со стороны инвесторов объясним.
Также глава крымского парламента добавил, что все средства, полученные от продажи национализированных объектов, будут потрачены на закупки необходимой в зоне проведения спецоперации продукции.
Читайте также:
Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Власти Крыма рассказали о строительстве новых гостиниц в регионе
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно
Константинов сообщил журналистам на международной выставке «Россия», что предприятия, которыми некогда владели украинские высокопоставленные лица, довольно хорошие и перспективные, поэтому интерес к ним со стороны инвесторов объясним.
Читайте также:
Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Власти Крыма рассказали о строительстве новых гостиниц в регионе
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно
Анастасия Чинкова