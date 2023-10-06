Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»

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Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании, передает РБК.
«Почта России» будет просить изменений нормативов по частоте доставки почты с 6 до 5 раз в неделю для федеральных центров, с 5 до 3 — для муниципальных и с 3 до 1 — для остальных.
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