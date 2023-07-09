Власти США не могут исключить риск наступления рецессии

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Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, так как в стране сохраняется высокая инфляция. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся», — сказала Йеллен.
Как считает глава американского Министерства финансов, замедление роста экономики США — «уместно и нормально».
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