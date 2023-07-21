Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума

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Уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП страны по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.
РИА Новости провело анализ данных ЦБ. Согласно опубликованным в мае расчетам, объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 года равнялся 16,6%. Такой результат был наименьшим с 1993 года.
Но уже в первом квартале 2023 года показатель продолжал сокращаться, достигнув 15,45%. Внешний долг России на конец марта нынешнего года составлял 354,8 млрд долларов (около 27,35 трлн рублей).
Максимальный за современную российскую историю уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году: он достигал 91%.
На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг РФ на 1 июля составляет 347,7 млрд долларов. Таким образом, нынешний уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.
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Но уже в первом квартале 2023 года показатель продолжал сокращаться, достигнув 15,45%. Внешний долг России на конец марта нынешнего года составлял 354,8 млрд долларов (около 27,35 трлн рублей).
На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг РФ на 1 июля составляет 347,7 млрд долларов. Таким образом, нынешний уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.
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Мария Фирсова