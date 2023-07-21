Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на пятницу, 21 июля. В этот день глава Банка России озвучит решение о повышении и понижении ключевой ставки. Однако многие экономисты уверены, что ждать ослабления не стоит. В материале «Радио 1» попробуем разобраться, от чего зависит ключевая ставка, почему её то снижают, то повышают и на что она может повлиять.