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Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума

21 июля 2023, 10:23

Фото: iStock/Professor25

Уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП страны по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.
РИА Новости провело анализ данных ЦБ. Согласно опубликованным в мае расчетам, объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 года равнялся 16,6%. Такой результат был наименьшим с 1993 года.

Но уже в первом квартале 2023 года показатель продолжал сокращаться, достигнув 15,45%. Внешний долг России на конец марта нынешнего года составлял 354,8 млрд долларов (около 27,35 трлн рублей).


Максимальный за современную российскую историю уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году: он достигал 91%.

На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг РФ на 1 июля составляет 347,7 млрд долларов. Таким образом, нынешний уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.

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#ВВП
#внешний долг
#Россия
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В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам
21 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto / yacobchuk

С 1 августа в стране состоится индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Анонс повышения сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет URA.RU. По данным депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля. Сумма незначительная, но в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля), отмечает депутат. 
 
По словам Бессараб, многие работающие пенсионеры получают заработную плату, позволяющую набрать до пяти баллов.
 
«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Сегодня для России важно оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных», —рассказала депутат Светлана Бессараб.
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#индексация
#пенсия
#пенсионеры
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Вице-премьер Новак рассказал, когда цены на бензин стабилизируются в России
Вице-премьер Новак: цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
21 июля 2023, 10:21

Фото: iStock/bigtunaonline

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой. 

«И бензин, и дизель находятся на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что объемы поступления на биржу увеличатся после того, как заводы будут отремонтированы.

Напомним, ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

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#бензин
#цены
#экономика
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Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 21 июля
21 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/marchmeena29

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на пятницу, 21 июля. В этот день глава Банка России озвучит решение о повышении и понижении ключевой ставки. Однако многие экономисты уверены, что ждать ослабления не стоит. В материале «Радио 1» попробуем разобраться, от чего зависит ключевая ставка, почему её то снижают, то повышают и на что она может повлиять.

Что такое ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) — это процентная ставка, которую ЦБ устанавливает для предоставления кредитов коммерческим банкам. Она также известна как ставка рефинансирования или базовая процентная ставка.
Ключевая ставка является основным элементом денежной политики страны. Она же оказывает влияние на стоимость заёмных средств во всей экономике. Центробанк повышает и снижает ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации. Это помогает ему контролировать курс рубля и влиять на экономику страны.

Зачем нужно повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки — это инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка, который может применяться в различных экономических ситуациях. Зачем нужно повышение ключевой ставки?

Борьба с инфляцией

Одна из основных задач Центробанка – обеспечить стабильность цен. Для этого нужно контролировать уровень инфляции. В этом случае на помощь приходит повышение ключевой ставки. Так, когда ставка повышается, стоимость заёмных средств увеличивается, это же снижает объём кредитования и потребительских расходов. В это время потребительский спрос падает, из-за чего падают и цены. 

Привлечение иностранных инвесторов

Повышение ключевой ставки может сделать национальную валюту более привлекательной для иностранных инвесторов. Более высокие процентные ставки увеличивают доходность вложений в эту валюту, что может привлечь иностранные капиталы в страну. Это может укрепить национальную валюту и улучшить платёжный баланс. Также это может укрепить национальную валюту.

Поддержание финансовой стабильности

ЦБ может повысить ключевую ставку ещё и для того, чтобы поддержать стабильность финансовой системы. Например, если регулятор (так называют ЦБ) видит возможность возникновения кризиса, то он может повысить ключевую ставку для сдерживания чрезмерного кредитования и спекуляций.

Сдерживание риска утечки капитала

Если в стране наблюдается экономическая нестабильность или политическая неопределённость, инвесторы могут начать выводить свой капитал из страны. Ведь их задача – найти более стабильные рынки. В таком случае регулятор тоже может повысить ключевую ставку, так как при этом условии национальные активы станут более привлекательными для инвесторов, что снизит риск утечки капитала.

Зачем ЦБ снижает ключевую ставку

Центробанк постоянно следит за уровнем инфляции в стране и за состоянием национальной валюты. Если регулятор видит, что инфляция замедлилась или стабилизировался курс рубля, он может снизить процентную ставку. Зачем это нужно?

Стимулирование экономического роста

Как и в случае с повышением, ключевая ставка влияет на стоимость заёмных денег для предприятий и домашних хозяйств. Чем ниже процентная ставка, тем больше шансов, что бизнес будет брать кредит на развитие своей работы. Так, низкие процентные ставки мотивируют компании расширять производство и инвестировать в развитие, а домашние хозяйства становятся более склонными к потребительским расходам, что стимулирует рост экономики в целом.

Также снижение ключевой ставки может помочь домашним хозяйствам и компаниям снизить долговую нагрузку. Если уровень процентных ставок на кредиты снижается, то платежи по займам становятся менее тяжёлыми, что способствует уменьшению долгов и улучшению финансовой устойчивости.

Снижение безработицы

Снижение ключевой ставки может способствовать и сокращению безработицы. Более доступные кредиты позволяют компаниям расширять бизнес и создавать новые рабочие места. Рост занятости, в свою очередь, способствует увеличению потребительского спроса и общему улучшению экономической ситуации.

Поддержка инвестиций

Снижение ключевой ставки делает инвестиции более привлекательными для предприятий и инвесторов. При таких условиях становится выгодно инвестировать в отрасли экономики, например, в производство, инфраструктуру и научные исследования. Большие инвестиции могут способствовать увеличению производственных мощностей и повышению продуктивности.

На что ещё влияет ключевая ставка

Как мы уже выяснили, ключевая ставка влияет на разгон инфляции, инвестиционные интересы и стимулирование экономического роста. Но что происходит на бытовом уровне, когда снижается или повышается ключевая ставка? 

Ставки по вкладам и кредитам

Чем выше ключевая ставка – тем больше ставки по кредитам и вкладам. Это нужно для того, чтобы банковские организации могли окупать тот объём кредита, который взяли у Центробанка. Именно поэтому ставки по кредитам выше ключевой, так как банки закладывают в стоимость кредитов свои издержки и возможные риски.

Налоги

В России ключевую ставку учитывают при расчёте налогов и некоторых штрафов. Так, для примера, при задержке зарплаты директор платит сотрудникам пени в размере 1/300 от ставки Центробанка за каждый день просрочки. Также ключевая ставка используется в расчёте пеней за просроченные налоговые платежи.

Как менялась ключевая ставка ЦБ в последние годы

Пики максимальной ключевой ставки ЦБ были зафиксированы несколько раз. Так, в 2014 году ставка выросла с 10,5 до 17% годовых. Рост оставил 6,5 процентных пункта. Тогда регулятор таким образом отреагировал на резкое падение рубля.

С начала 2021 года в России начала активно расти инфляция. Центральный банк принял решение о постепенном повышении ключевой ставки, чтобы сдерживать ускоряющийся рост цен. К 2022 году ставка была повышена дважды и выросла с 4,25% до 9,5% годовых. В феврале 2022 года ключевая ставка достигла своего максимального значения – 20%. Всё потому, что в тот период возникла новая угроза резкого роста инфляции. Рубль резко упал по отношению к доллару и евро, рынок акций обвалился, а цены на нефть подскочили.

Спустя время ставку начали снижать, и уже к сентябрю прошлого года она достигла 7,5%. На этом уровне она держится до сих пор. Однако, по мнению экономистов, ЦБ будет её повышать.

Как устанавливается ключевая ставка

Прежде, чем принять решение об изменении ключевой ставки, Центробанк активно следит за развитием экономики, инфляции, уровнем безработицы, ростом ВВП и другими показателями. Этот анализ помогает определить общую экономическую конъюнктуру страны.

После этого специалисты регулятора анализируют факторы, которые могут повлиять на уровень инфляции в будущем. Это может быть рост цен на нефть, изменения в мировой экономике, изменение стоимости импорта и другие факторы, которые могут оказать давление на инфляцию. Также Центробанк следит за состоянием финансового рынка, включая изменения в ставках по кредитам, облигациям и акциям. Это помогает определить степень уверенности инвесторов и общую финансовую стабильность.
После проведения анализа данных и оценки рисков Совет директоров Центрального банка проводит совещание, на котором обсуждаются текущая экономическая ситуация и возможные варианты изменения ключевой ставки. Уже там принимается решение о том, изменять ли ключевую ставку и на какой уровень.

Минимальный шаг, на который могут повысить или понизить ключевую ставку – 0,25%.

Какую ключевую ставку установят на ближайшем заседании ЦБ

Ближайшее заседание совет директоров ЦБ запланировано на пятницу, 21 июля.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров Банка России, в который входит 15 человек. Они назначаются Госдумой на пять лет. Заседания по ключевой ставке проходят восемь раз в год по заранее определённому графику, но в чрезвычайных обстоятельствах Центробанк может менять ставку, не дожидаясь очередного заседания.

Взгляды российских экономистов относительно ключевой ставки и работы Центрального банка разнятся. Одни уверены, что Банк России ведёт правильную политику, другие же полностью не удовлетворены действиями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Почему так происходит, и что прогнозируют специалисты?

Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Это связано с тем, что регулятор входит в структуру Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому регулятор, вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.
Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин также считает, что ставку повысят несмотря на то, что его коллеги – депутаты от «Справедливой России» направили на имя Эльвиры Набиуллиной обращение с просьбой снизить ставку до 4%. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что ожидает роста от 0,5 до 1 процентного пункта.
«Почему они попросили именно четыре процента? Вероятно, потому что Набиуллина утверждает, что этот показатель является целью, к которой стремится Банк России. Но на самом деле не для того ЦБ ронял рубль, чтобы снижать ставку. Смысл всей этой операции по ослаблению рубля от 90 рублей за доллар и ниже является повышение процентной ставки. Сейчас, конечно, будут её повышать. Задача стоит в удушении российской экономики. В таком случае зачем снижать?» — сказал Михаил Делягин.
Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц также ожидает роста, но не больше 0,5 процентных пункта. При этом, при определённых рисках, ЦБ может снова повысить ставку в будущем.
«В России очень по многим отраслям велика доля импортных компонентов. У нас почти 27 процентов мяса — импортное. Если у тебя обесценивается рубль, то четверть мяса, которое потребляется в России, становится дороже, начинается ускорение роста цен. Понятно, что ЦБ видит эту угрозу, он опасается, что должен будет гасить инфляцию. Значит, надо будет повышать ставку», — объяснил экономист в беседе с «Радио 1».
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#ключевая ставка
#Центробанк
#инфляция
#экономика
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Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России
Аналитик Баженов объяснил рост цены на бензин в РФ аналогами и подорожанием нефти
21 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/bizoo_n

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему в России цены на бензин растут по максимальной планке. Об этом пишет Ura.ru.
По словам специалиста, резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

Он предположил, что отмена топливного демпфера поможет избежать подобных скачков цен. Такое механизм не функционирует согласно задуманным правилам, поэтому требует постоянного пересмотра. Баженов считает, что с помощью демпфера можно легко манипулировать ценой, при этом говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать.

«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил собеседник издания.

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США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков

#бензин
#цены
#Россия
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США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков
Минфин США: Введены блокирующие санкции против «Тинькофф Банка», «Локо-Банка» и банка «Солидарность»
21 июля 2023, 01:39

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Минфине США проинформировали о введении блокирующих санкций против пяти российских банков. Об этом пишет «Интерфакс».
В публикации говорится, что в санкционном списке оказались «Тинькофф Банк», банк «Солидарность», «Локо Банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим».

Уточняется, что из США больше не получится вести бизнес с перечисленными банками, при этом до 18 октября операции с ними будут разрешены. 

В «Локо Банке» заявили, что после указанной даты не будут осуществляться транзакции в долларах, и подчеркнули, что на работу банка внутри РФ введенные ограничения никак не повлияют. В «Тинькофф Банке» отметили, что готовы «к любым событиям».

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#банки
#Россия
#санкции
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Путин поучаствовал в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2»
Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту установки
20 июля 2023, 22:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.
«Арктик СПГ — 2» — второй крупнотоннажный проект ПАО «Новатэк» после «Ямала СПГ» по производству сжиженного природного газа. Его запуск запланирован на конец 2023 — начало 2024 года.

Отмечается, что строительство первых двух линий сжижения для «Арктик СПГ — 2» осуществляется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

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#Путин
#газ
#проект
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Российское судно впервые заправили маслом из-под картошки фри
20 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto/ahirao_photo

«Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку морского транспорта биотопливом на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Тестовая заправка судна топливом с пониженным углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга. Проект производства экологичного судового биотоплива реализован «Газпромнефть Марин Бункер» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» и компанией «Эковей».

Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива осуществляются на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Ежегодно сеть фастфуда «Вкусно – и точка» отправляет все отработанное фритюрное масло, около 5,5 тысячи тонн, на переработку. Теперь часть переработанных отходов будет использовано для производства биотоплива. 

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#газпром нефть
#вкусно - и точка
#биотопливо
#судно
#масло
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Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле до конца 2025 года
20 июля 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

В 2022 году президент России Владимир Путин своим указом ввел ряд специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Теперь вышел новый указ, продлевающий действие ограничений сразу на два года.
Указом №100 от 8 марта 2022 года утверждались некоторые меры протекционистского характера в области внешней торговли. Например, запрещался либо ограничивался ввоз и вывоз определенных групп сырья и продукции в соответствие с перечнями, утвержденными правительством России, устанавливались повышенные пошлины на вывозимые или ввозимые в РФ товары и продукцию. Эти меры применялись в ответ на недружественные действия США и их союзников, вводивших ограничительные санкции в отношении граждан России и российских юридических лиц, а также для защиты экономического суверенитета страны.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», новым указом действие специальных экономических мер в сфере международной торговли и внешнеэкономической деятельности продлевается сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.

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#указ
#меры
#ограничения
#Путин
#торговля
#внешнеэкономическая деятельность
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Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%
20 июля 2023, 13:18

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье с января по июнь текущего года собрали более 93 тыс тонн овощей закрытого грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
В этом году Подмосковье – на втором месте в стране. Сейчас в процессе реализации в регионе – два крупных проекта, и в будущем регион планирует выйти на первое место. В этом году в области собрали более 93 тыс тонн овощей, сказал Мурашов «Интерфаксу».

Как отметил министр, за тот же период 2022 года было собрано 66 тыс тонн тепличных овощей. Таким образом, в текущем году их производство увеличилось более чем на 41%.

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#Владислав Мурашов
#сельское хозяйство
#теплицы
#овощи
#АПК
#Московская область
#Подмосковье
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