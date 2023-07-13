Внешний долг России уменьшился до рекордного уровня

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Внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов, такие данные приводятся на 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.
Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 миллиарда долларов, то есть на 8,7 процента. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.
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Элина Позднякова