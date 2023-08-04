Во Вьетнаме начали работать карты «Мир»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Во Вьетнаме начали работать платёжные карты российской системы «Мир». Об этом ТАСС сообщили в Совете участников Вьетнамско-Российского банка (ВРБ).
Уточняется, что с помощью карты «Мир» можно оплачивать товары в магазинах и торговых центрах, где установлены pos-терминалы ВРБ, а также снимать наличные.
В настоящее время во Вьетнаме установлено 20 банкоматов ВРБ и 350 терминалов для оплаты.
Кроме того, представители ВРБ сообщили об активной работе по расширению действия платёжной системы во Вьетнаме. Рассматривается сотрудничество с остальными местными банками.
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Анастасия Чинкова