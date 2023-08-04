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Во Вьетнаме начали работать карты «Мир»

04 августа 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Во Вьетнаме начали работать платёжные карты российской системы «Мир». Об этом ТАСС сообщили в Совете участников Вьетнамско-Российского банка (ВРБ).
Уточняется, что с помощью карты «Мир» можно оплачивать товары в магазинах и торговых центрах, где установлены pos-терминалы ВРБ, а также снимать наличные.

В настоящее время во Вьетнаме установлено 20 банкоматов ВРБ и 350 терминалов для оплаты.


Кроме того, представители ВРБ сообщили об активной работе по расширению действия платёжной системы во Вьетнаме. Рассматривается сотрудничество с остальными местными банками.

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#россия
#банковская карта
#мир
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ЦБ повысил курс доллара, евро и юаня на 5-7 августа
04 августа 2023, 16:31

Фото: iStock/ipopba

Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.

Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.

Ранее Московская биржа передавала данные о том, что курсы доллара и евро впервые превысили показатели марта прошлого года, достигнув отметок 95 и 104 соответственно. Курс юаня также поднялся до 13,235 рублей.  

Кроме того, ранее стали известны причины ослабления рубля. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, этот процесс связан с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.

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#евро
#доллар
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#рост
#биржа
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Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет
04 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/ffikretow

Активность китайского бизнеса на рынке сделок в США упала до самого низкого за последние 17 лет уровня. Причиной этого стали геополитическая напряженность и обострение двусторонних отношений.
Объем китайских сделок в Соединенных Штатах в текущем году составил всего 221 миллион долларов, что является самым низким показателем с 2006 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической платформы Dealogic. Отмечается, что в прошлом году этот показатель составлял 3,4 миллиарда долларов. Также снизился объем китайских капиталовложений в сделки в Германии. В этом году он составил 189 миллионов долларов, что является минимальным показателем за прошедшее десятилетие.

Отношения между КНР и США значительно ухудшились в этом году. Между двумя мировыми державами существует множество разногласий по ключевым вопросам геополитики, безопасности, науки и технологий, а также по актуальным международным и региональным вопросам. Беспокойство Китая вызывает также военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайванем.

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#сотрудничество
#данные
#сделки
#отношения
#китай
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Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний
04 августа 2023, 16:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные компании должны будут разово выплачивать налог на сверхприбыль размером в 10%.
Таким образом, данный закон вступит в силу 1 января 2024 года, а налог должен быть выплачен компаниями не позднее 28 января того же года. Предполагается, что сумма выплат составит около 300 млрд рублей.

Налог на сверхприбыль должны будут выплатить компании, чей доход за 2021 и 2022 годы превысил 1 млрд рублей. 

При этом есть и исключения. Налог не будут платить предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые уже выплачивают сельхоз налог, а также те, которые начали свою деятельность после 1 января 2021 года.

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#закон
#компании
#совет федерации
#предприятия
#налог
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Эксперт Плугов заявил о возможном подорожании гречки к зиме
04 августа 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/Olena Vasylieva

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил, что цены уже грядущей зимой могут вырасти в 1,5 раза из-за ослабления курса рубля в следствие санкций, а также сезонности.
«Гречка очень подвержена сильным ценовым колебаниям. Пока идут низкие объёмы производства, формируется нехватка продукта, и цены растут. Потом её начинают производить в больших объёмах, на рынке появляется избыток гречки, и цены на неё падают. И так почти каждый год», — пояснил в беседе с NEWS.ru Плугов.

Он добавил, что незначительное удорожание продукта может наблюдаться уже к сентябрю.

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#цены
#гречка
#экономика
#продукты
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Фермеры из почти 50 регионов собрались на гастрономический фестиваль в Истре
04 августа 2023, 15:27

Фото: Минкульт МО

Более 350 фермеров из 49 российских регионов собрались на гастрономическом фестиваль, который открывается сегодня на Истринской сыроварне Олега Сироты. Он продлится до 6 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры и туризма.
Помимо фермеров, на фестиваль приехали представители 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, в Истру прибыли производители из Белоруссии. 
Для детей организовали батутный городок, будут проводиться активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла. Также ребятам предложат аквагрим и катание на лошадях. На мини-ферме можно будет познакомиться с животными. 
 
Кроме того, на фестивале будут открыты пункты приёма пластиковых крышек, которые затем отправят на переработку. Вырученные от сдачи пластика деньги пойдут на благотворительность. Также будет открыт пункт приёма одежды для нуждающихся. 
 
Автобусы Мострансавто с 9 до 21 часа будут бесплатно перевозить гостей в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно.

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#сырный фестиваль
#истра
#фермер
#олег сирота
#подмосковье
#московская область
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Путин подписал указ о блокировке денег иностранцев, попавших под санкции России
04 августа 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут блокироваться имущество и денежные средства юрлиц, подконтрольных иностранным организациям и граждан, попавших под российские ограничения.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Здесь указаны возможные блокируемые лица. Ими становятся иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства, а также подконтрольные им всем юрлица.

Таким образом, согласно подписанному закону, все финансовые организации должны будут блокировать операции с их деньгами и имуществом В противном случае ЦБ может отозвать лицензию. Взаимодействовать с фигурантами российского «черного списка» запрещается также букмекерским конторам и тотализаторам.

Данный закон вступит в силу через шесть месяцев.

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#закон
#операции
#цб
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Аналитик Мильчакова предрекла ожидаемую цену нефти Brent
Аналитик Мильчакова спрогнозировала цену нефти Brent в диапазоне $83,5-$87 за баррель
04 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что цена нефть марки Brent будет колебаться в районе $83,5-$87 за баррель на следующей неделе.
«В течение всей уходящей недели цена нефти Brent находилась в вялом «боковике», показывая движения в основном вокруг цены в $85 за баррель, снизившись в итоге к концу недели на 0,3%. <…> На следующей неделе ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5-$87 за баррель», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.

Она добавила, что в течение этой недели не произошло ничего существенного для того, чтобы цена нефти продемонстрировала какие-либо сильные изменения.

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#прогноз
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Мосбиржа: Курс евро впервые за несколько месяцев превысил 104 рубля
04 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/darkojow

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Это следует из данных Московской биржи.
Аналитики банка «Санкт-Петербург» сообщают, несмотря на ослабление, у рубля ещё есть шанс укрепиться за счёт стабилизировавшейся ситуации на нефтяном рынке. При этом, рост курса валют может продолжиться, особенно на следующей неделе, когда продажи по бюджетному правилу снизятся с текущих. 

Главный аналитик ПСБ Денис Попов объяснил, что процесс ослабления рубля связан с повышенным интересом на валюту у крупных покупателей. Так, доля покупателей в конце июня выросла в два раза по сравнению с показателями начала месяца. 

А эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер указал на то, что российская валюта активно увозится из страны, при этом обратного притока не наблюдается. 

Ранее сообщалось, что курс доллара также поднялся и достиг отметки в 95 рублей. Последний раз такие данные отмечались Мосбиржей 28 марта 2022 года. 

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Курс доллара поднялся до 95 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей
04 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

Согласно данным Московской биржи, курс доллара поднялся до отметки 95 рублей. Такое значение валюта обрела впервые с 28 марта 2022 года.
Ранее, экономист Николай Кульбака высказался о курсе рубля. Он заявил, что курс национальной российской валюты будет плавающим. По словам специалиста, в августе текущего года, значение рубля будет варьироваться. Также, будет отмечаться некоторое ослабление. 

По прогнозам экономиста, курс рубля будет плавающим и его значения будут увеличиваться, затем снова падать. 

Прежде сообщалось, что ЦБ утвердил логотип цифрового рубля. 

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