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Volkswagen продал свои российские активы за 125 миллионов евро

27 июля 2023, 10:29

Фото: istockphoto/jozzeppe

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал отчетность за первый квартал 2023 года. Согласно документу, стоимость сделки по продаже российской компании «Арт-Финанс», входящей в дилерский холдинг «Авилон», 100% долей в «Фольксваген Груп Рус» и в четырех подконтрольных ему компаниях составила 125 миллионов евро.

Также под контроль «Арт-Финанс» перешли ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование», сообщает «Коммерсант». Volkswagen производил автомобили на заводе в Калужской области с ноября 2007 года. С 2011 года «Фольксваген Груп Рус» по договору с ООО «Группа ГАЗ» начал осуществлять контрактную сборку машин на предприятии в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года компания остановила производственные линии на обоих заводах.

Ранее глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что для возобновления производства на предприятии в Калужской области скорее всего будет выбран партнер из Юго-Восточной Азии.

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#страхование
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Россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
27 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/by sonmez

Россияне начали активно продавать валюту ввиду ослабления рубля. Об этом сообщают «Извести» со ссылкой на ведущие российские банки.
По итогам первого полугодия текущего года, продажи долларов в офлайне на 17% выше, чем их покупка. 

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.

При этом в «Цифра банке» утверждают, что продажи валюты выросли на 20%. Объясняется это тем, что курс рубля находится в динамике. Люди хотят воспользоваться ростом курса валюты, чтобы выгоднее продать доллары и евро.

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Бизнес привлёк при поддержке Московского областного гарантийного фонда 77 млрд рублей
27 июля 2023, 10:41

Фото: Istockphoto / Jirapong Manustrong

Московский областной гарантийный фонд с момента начала работы в 2009 по июль 2023-го выдал бизнесу региона около 2,9 тыс поручительств на 25 млрд рублей. Такие данные привела зам пред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Благодаря этой поддержке, по её словам, компании смогли привлечь заёмные средства на 77,1 млрд рублей.

За первое полугодие текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовались почти 600 представителей малого и среднего бизнеса. Они получили 700 поручительств на 6 млрд рублей. Сумма привлеченных ими заёмных средств превысила 13,3 млрд рублей.

Подробнее о деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.

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#подмосковье
#московская область
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Депутаты Миронов и Гартунг обратились к премьер-министру с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть
27 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также депутат от этой партии Валерий Гартунг обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы сдержать рост цен на топливо. Об этой инициативе 27 июля пишут «Известия».
Кроме повышения пошлины, депутаты предлагают также увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам Сергея Миронова, эти меры помогут снизить доходность поставок нефти за рубеж, увеличит объемы ее переработки внутри страны, и тем самым будет способствовать росту производства моторного топлива, а также его реализации на внутреннем рынке.

«Необходимо установить новые правила на топливном рынке для предотвращения роста цен на бензин», — заявил Миронов журналистам «Известий».

Депутаты уверены, что в случае принятия предлагаемых ими решений станет возможным прекратить выплаты из госбюджета по демпфирующему механизму и остановить растущие цены на топливо.

Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. Такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.

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#топливо
#депутаты
#цены
#налог
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В России упростили процедуру банкротства граждан
Госдума РФ упростила процедуру внесудебного банкротства граждан
27 июля 2023, 00:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла поправки, которые упростят для граждан процедуру внесудебного банкротства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента РФ.
Сумму, необходимую для начала процедуры, вдвое уменьшили — теперь она составляет 25 тыс. руб. Срок, по истечении которого можно будет повторно инициировать внесудебное банкротство также снизили вдвое, до пяти лет.

Максимальный размер долга для банкротства граждан при это повышен с 500 тыс. руб. до одного миллиона. Так, инструмент внесудебного банкротства для россиян станет доступнее.

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#россияне
#госдума
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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена
ТАСС: Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения
27 июля 2023, 00:36

Фото: iStock/ChakisAtelier

Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена, Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС, которое он дал в преддверии саммита «Россия — Африка».
«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена», — сказал Шульгинов журналистам.

При этом министр особо подчеркнул, что российская нефть марки Urals остается конкурентоспособной при любом уровне цен на черное золото.

Ранее издание WSJ сообщило, что Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. В результате этого впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

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#цены
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Госдеп: СВО не обрушила экономику России
В Госдепартаменте США не увидели предпосылок для коллапса российской экономики на фоне спецоперации
26 июля 2023, 23:07

Фото: iStock/Leestat

Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О''''Брайен.
Во время слушаний  в комитете по иностранным делам Сената США О'Брайен заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в топ-10 крупнейших в мире.

«Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее немецкое издание Der Spiegel опросило экспертов и пришло к выводу, что санкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).

Российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.

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#россия
#экономика
#санкции
#сво
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В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%
26 июля 2023, 21:32

Фото: iStock/marchmeena29

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25—5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте регулятора США.
Сообщается, что ужесточенные условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, возможно, окажут воздействие на активность экономики, инфляцию и занятость.

В ФРС подчеркнули, что не исключают целесообразности повышения процентной ставки в будущем.

Отмечается, что регулятор сохраняет свое повышенное внимание к рискам инфляции.

Напомним, ранее по информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. На данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.

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#ФРС
#процентная ставка
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Банки США теряют сотни миллиардов долларов
В банках США наблюдается массовый отток депозитов
26 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Lazy_Bear

По информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Сообщается, что на данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается. 

По данным статистики, которая была собрана системой экономических данных Федеральной резервной системы, в начале июля со счетов банков США было выведено 78 миллиардов долларов, передают «Аргументы недели». 

Отмечается, что если скорость оттока денежных капиталов сохранится, то сумма, которая была выведена за год, в дальнейшем этот срок может сократиться до двух с половиной месяцев. 

Гендиректор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно сделал предупреждение акционерам о том, что банковскому сектору необходимо избегать дальнейшего выведения депозитов.

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#США
#банк
#доллар
#депозит
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В Подмосковье заготовили 15 тыс тонн минеральных удобрений для полевых работ
26 июля 2023, 19:01

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные аграрии закупили для осенних полевых работ более 15 тыс тонн минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Наиболее активно минеральные удобрения закупают в шести городских округах: Сергиево-Посадском, Раменском, в Клину, Ступине, Зарайске и Шатуре.

Сейчас обеспеченность удобрениями в регионе составляет 124%. Минеральные удобрения используют для повышения урожайности и качества культур.

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#Минсельхозпрод МО
#сельское хозяйство
#АПК
#посевная
#удобрения
#Московская область
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