Volkswagen продал свои российские активы за 125 миллионов евро

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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал отчетность за первый квартал 2023 года. Согласно документу, стоимость сделки по продаже российской компании «Арт-Финанс», входящей в дилерский холдинг «Авилон», 100% долей в «Фольксваген Груп Рус» и в четырех подконтрольных ему компаниях составила 125 миллионов евро.
Ранее глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что для возобновления производства на предприятии в Калужской области скорее всего будет выбран партнер из Юго-Восточной Азии.
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Александр Бойцов