Володин: ПМЭФ продемонстрировал провал западных планов

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«Петербургский международный экономический форум продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, «разорвать нашу экономику в клочья» провалились», - прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции нисколько не мешают развитию России. «Те, кто пытается искусственно ограничить что-то, сами страдают в первую очередь от этого. Санкции не мешают нашему развитию», - отметил глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об ответе со стороны России, при появлении в небе на Украине американских истребителей F-16.