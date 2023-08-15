Володин заявил, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность и при этом экспортирует зерно в другие государства.
В своём Telegram-канале Вячеслав Володин написал, что нынешнюю ситуацию в стране любят сравнивать с советским периодом, когда с 70-х годов СССР стал зависеть от поставок зерна из-за рубежа. Каждый год приходилось покупать десятки млн тонн продовольствия у других государств.
По словам Володина, в данный момент ситуация кардинально другая. Россия обеспечила и свою продовольственную безопасность, а также занимается экспортом зерна в другие страны.
С июля 2022 по июнь нынешнего года Россия установила рекорд по объёму продажи зерна, достигнув уровня в 60 млн тонн. Выручить удалось свыше $41 млрд.
Он отметил, что страна намерена направить странам африканского континента до 50 тысяч тонн продовольствия.
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По словам Володина, в данный момент ситуация кардинально другая. Россия обеспечила и свою продовольственную безопасность, а также занимается экспортом зерна в другие страны.
«Это больше, чем от продажи оружия», - заключил Вячеслав Володин.Ранее сообщалось, что Россия бесплатно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что страна намерена направить странам африканского континента до 50 тысяч тонн продовольствия.
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Мария Фирсова