Волоколамск стал лидером Подмосковья по вводу сельскохозяйственных земель

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамский округ лидирует по вводу сельскохозяйственных земель в оборот среди муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Большая заслуга в этой работе принадлежит агрохолдингу «Авангард». Компания ввела 5000 га ранее не использованных земель. Ввод земель в сельхозоборот позволит обеспечить интенсивное развитие всего агропромышленного комплекса Московской области», — подчеркнул глава округа Михаил Сылка.
Кроме этого, в этом году в Волоколамском городском округе было введено около 8000 га земель сельскохозяйственного назначения.
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