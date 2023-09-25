Волоколамским аграриям осталось убрать 10% зерновых и зернобобовых культур

Фото: администрация Волоколамского г. о.
«Валовой сбор уже превысил 13 тонн. Собрали урожай с 4479 га. Эти показатели превышают прошлогодние за аналогичный период более чем в два раза. Рад за наших фермеров. Осталось всего 10% от засеянных площадей», – сказал глава городского округа Михаил Сылка.По его словам, сейчас активно убирают яровой ячмень. Уборку озимых в целом завершили. По оценке Сылки, самые высокие результаты по уборочной кампании показывает агрохолдинг «Авангард». Там выращивают один из лучших сортов кукурузы – «Ладожский 191 МВ».
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