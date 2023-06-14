Воробьёв анонсировал подписание на ПМЭФ 36 соглашений на 150 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Делегация Московской области планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме 36 соглашений более чем на 150 млрд рублей. Это позволит создать в регионе более 18,5 тыс вакансий, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Договорённости, которыми мы в прежние годы заручились на Питерском форуме, сегодня уже дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест. В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 млрд рублей, в том числе с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать более 18,5 тыс вакансий для жителей», – поделился планами глава региона.
«Например, в области здравоохранение планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском городском округе. А китайский инвестор намерен построить в Воскресенске завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний», – добавил Воробьёв.26-й Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня и продлится до 17 июня. По традиции в нем участвует делегация Московской области, которая подготовила на эти дни обширную деловую программу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье и Хабаровский край подписали на площадке ПМЭФа договор о межрегиональном сотрудничестве.