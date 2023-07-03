Воробьёв: четверть ВРП производят малый и средний бизнес Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
25% валового регионального продукта в Подмосковье производят малый и средний бизнес. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«25% валового регионального продукта – это малый и средний бизнес. При этом 22-24% всех доходов Подмосковье получает от малого бизнеса. От того, насколько комфортные и удобные, адекватные меры поддержки и сопровождения мы оказываем, видна соответствующая отдача по занятости и по налоговым поступлениям», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Губернатор напомнил, что предприниматели, которые решили заниматься бизнесом на территории региона, могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками. Им также положены компенсации на развитие инфраструктуры.
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Лора Луганская