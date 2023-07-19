Воробьёв: на поддержку подмосковного АПК в этом году выделят более 5 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область возглавила рейтинг инновационных регионов в сфере агропрома в России благодаря внушительному объёму инвестиций и мерам поддержки. Такую оценку дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Рад, что наша работа заметна. К 2024 году мы реализуем импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей. Завершив девять из них, мы получим более 1,5 тыс рабочих мест. Главное для нас – оставаться в диалоге с аграриями, помогать, искать совместные решения», – написал губернатор в своём Telegram-канале.Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья в этом году выделят на поддержку АПК 5,1 млрд рублей по 32 видам субсидий.
«Одна из востребованных программ – «Подмосковные 10 га». С начала года мы передали фермерам более 1,1 тыс га. В прошлом году эта мера поддержки стала популярной в Лотошине, Шатуре и Серебряных Прудах, поэтому мы расширили её географию», – добавил глава региона.
Воробьёв добавил, что получить землю площадью от 10 до 200 га можно на 26 территориях. Для этого нужно выбрать земельный участок на геопортале, подать заявку и ждать одобрения через 15 дней.
Ранее «Радио 1» сообщало, что рейтинг инновационности регионов России в сфере агропрома составили аналитики проекта «Россельхозбанк в цифре» и ИЦ «Сколково».
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