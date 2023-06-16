Воробьёв: несколько китайских концернов оспаривают право работать на бывшем заводе «Мерседеса»

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Работа завода, расположенного в городском округе Солнечногорск, была остановлена в прошлом году на фоне ситуации вокруг Украины.
«Сейчас идёт конкуренция нескольких китайских концернов. На недавней выставке в Шанхае все были поражены прорывом китайского автомобилестроения. Очень надеюсь, что в Подмосковье также будет реализован один из проектов китайского автомобилестроения, и это здорово. Мы это приветствуем, и, думаю, что в скором времени услышим», – отметил глава региона в интервью РИА Новости.В апреле было официально объявлено о завершении сделки по продаже российских активов немецкого «Мерседес Бенц» включая завод в Подмосковье. Их купил дилер «Автодом».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв рассказал о новых партнёрах, заменивших западные компании.