Воробьёв объяснил показатели Подмосковья в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ
Показатель рейтинга эффективности реализации промышленной политики в России, где Московская область впервые заняла второе место, – во многом результат плодотворного сотрудничества с Минпромторгом, а также с зампредом правительства – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, присутствовавший на оглашении рейтинга.
«Ваша вовлечённость, Денис Валентинович, а также всей команды позволяет решать важные задачи. Пример – Фонд развития промышленности. Мы получили из него 32 млрд рублей и реализуем сейчас 33 проекта. Вторая тема – промышленная ипотека, «Подмосковье индастриал». Это то, что мы также сделали вместе. Такие примеры нацеливают на дальнейшее развитие и рост, который нам сейчас крайне необходим», – сказал губернатор.Рейтинг ежегодно составляет Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России. Его итоги объявили на Международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге. В прошлом году Подмосковье было на третьей строчке, в 2021-м – на четвёртой.
«Для нас презентация результатов рейтинга – не только способ определить лучших в реализации промышленной политики, но и возможность отметить наиболее результативные практики и подходы. Дальше они могут стать основой в разработке новых, общих, системных и отраслевых мер поддержки, – подчеркнул Мантуров.В Московской области – более 1,3 тыс крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. На них заняты свыше 480 тыс человек.
Согласно последним данным Росстата за январь-май, темпы промышленного производства в Подмосковье прибавили 11,6%, тогда как в России – 1,8%. Рост показали металлургическое производство, производство транспортных средств и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий.
«Мы в лидерах, это приятно. Здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за пять месяцев составил 11,6%. Это особенно важно в сегодняшних условиях. Серьёзным вызовом является экспортный потенциал. Мы считаем важным сделать экспорт более понятным, доступным нашим предприятиям – как большим, так и малым. Есть набор инструментов, в том числе, вопросы логистики, комплектование товаров, их отправка за рубеж в дружественные страны. И этим мы намерены очень серьёзно заниматься в ближайшее время», – отметил Воробьёв.При поддержке Минпромторга в Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Будет создано 16,5 тыс рабочих мест.
Подмосковье – первый регион России, где стартовала новая мера поддержки – промышленная ипотека. Её механизм был предложен правительством Московской области и поддержан президентом. Изначально эта мера позволяла инвесторам получить льготный кредит на приобретение готовых производственных площадей – до 500 млн рублей под 3-5% годовых на 7 лет. Со временем механизм был расширен. По новым условиям средства промипотеки можно направить не только на покупку готового здания, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта. Сегодня уже восемь компаний получили в Подмосковье кредиты по «Промышленной ипотеке». Их общая сумма превысила 1,6 млрд рублей – это десятая часть от всего объёма в стране.
Также активно развивается формат промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал». Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Три таких проекта уже реализовано в Подольске и Солнечногорске, пять строятся, и 14 – в проработке.
Все областные меры поддержки в Подмосковье переведены в электронный вид и доступны на региональном инвестиционном портале.
Международная промышленная выставка «Инопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. В этом году её проводят 10-13 июля. Программа включает более 100 мероприятий.
Читайте также:
Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах
В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»
В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса
Лора Луганская