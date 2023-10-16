Воробьев объяснил значинимость программы «Земля за 1 рубль»

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Губернатор Московской области подчеркнул, что программа «Земля за 1 рубль» облегчает предпринимателям возможность получения земли для возведения своего производства. об этом он рассказал в интервью телеканала "Россия
« Бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в следующем году будет больше. <…> Мы максимально упрощаем вхождение на рынок с точки зрения земли.Обеспечение рабочими местами, внедрение технологий имеет принципиально важное значение. Доля малого и среднего бизнеса составляет четверть в наших доходах. <…> Важнейший проект, который тоже дал толчок это «Промышленная ипотека», благодаря которой можно выкупить или арендовать определенную площадь и начать бизнес.Все эти проекты позволяют нам видеть приток новых инвесторов и самое главное обеспечивают программу импортозамещения», -отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Кроме этого, губернатор подчеркнул, что так предприниматели могут рассчитывать на дополнительную помощь, которая сделает бизнес более доходным и окупаемым.
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