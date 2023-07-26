Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье 1 августа стартуют конкурсы для социальных и молодых предпринимателей на получение мер поддержки. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Претендовать на такую поддержку могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в регионе.
«У нас работает единая точка входа для бизнеса – Инвестиционный портал, где каждый может задать вопрос, получить консультацию или подать заявку на меры поддержки. А уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа. Ждём заявки от всех, кто работает в этом важном направлении», – заявил губернатор.Воробьёв напомнил, что Московская область – лидер по числу социальных предпринимателей в стране.
«В этом году такой статус уже получили 940 компаний, 275 из них – впервые. По сравнению с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5%. Наша главная задача – быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты», – подчеркнул глава региона.Подать заявку на субсидии социальным предпринимателям можно на Инвестиционном портале Московской области. Такие субсидии могут быть направлены на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырьё, расходные материалы, оборудование, мебель.
Также могут быть выделены гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Их можно использовать для аренды, ремонта, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие.
Подать заявку можно здесь.
В приоритете при выборе кандидатов на получение льготы – начинающие бизнесмены и предприниматели из отдалённых городских округов.
Читайте также:
Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки
Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
Лора Луганская