Воробьёв объявил о запуске в Подмосковье цифровых сервисов для выхода МСБ на экспорт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В прошлом году экспорт в регионе увеличился с 11 до 13,6 млрд долларов. Это всё – малый и средний бизнес, предприятия, которые хотят выйти на другие рынки. И если мы уделим больше внимания сопровождению и поддержке экспорта, то достигнем очень заметных результатов. В этом году вместе с Российским экспортным центром мы создадим электронную площадку, через которую участники смогут положить свою продукцию в один контейнер и отправить в ту или иную страну. По отдельности это сделать невозможно», – сказал Воробьёв.
Второе предложение, о котором заявил губернатор, касается помощи экспортёру на каждом этапе реализации экспортного проекта.
«Хотим предложить дорожную карту – алгоритм из 10-15 слагаемых, смысл которых – сопроводить предприятие, чтобы оно начало активно экспортировать», – отметил глава региона.Это будет электронный сервис с пошаговым алгоритмом – как и что сделать, какие пройти согласования и поставлять товары за рубеж. Пилотный проект будет доступен для экспортеров на Инвестиционном портале Московской области.
Зампред правительства Андрей Белоусов поддержал инициативы Подмосковья.
«Андрей Юрьевич, вы затронули очень чувствительную тему – как нарастить экспорт малых и средних предприятий. Здесь потенциал колоссальный, сегодня у нас только 1% малых компаний выходит на экспорт. На площадке форума было достигнуто соглашение между Российским экспортным центром и Российскими железными дорогами по реализации сервисов, о которых вы сказали. РЖД выразило заинтересованность, и мы надеемся, что всё будет реализовано. Но потребуется поддержка губернаторов. Малый бизнес не выйдет на мировые рынки, если ему не будут оказывать поддержку», – сказал Белоусов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ОЭЗ «Кашира» откроется завод по производству гофроупаковки и бумаги.