Воробьёв: Подмосковье создаст с Белоруссией машиностроительное предприятие

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«Первые результаты есть: мы подписываем соглашение о строительстве весьма внушительного предприятия. Инвестиции – порядка 10 млрд рублей. Это машиностроение, одна компания», – сказал глава региона.
«Второе соглашение с Белоруссией – очень интересное решение в кондитерской области. Хотя в Подмосковье достаточное количество фабрик, они уверены в собственных силах, и мы очень рады», – заключил губернатор.Ранее Воробьёв заявил, что несколько китайских концернов оспаривают право работать на бывшем заводе «Мерседеса» в Подмосковье.