Воробьёв: Подмосковье стало лидером по производству сыров в России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«По производству сыров, как мы и обещали, занимаем первое место в стране. Приятно, что на коллегии Минсельхоза это было отмечено. А программа, реализуемая в регионе по теплицам, помогла области стать второй в стране по производству», – сказал глава региона.
«Когда начали развивать сельское хозяйство, задействованных площадей было 480 тыс га, сейчас – почти 900 тыс га. Всего, как мы знаем, у нас миллион гектаров – максимальный объем сельхозземель. И зерна собираем больше», – отметил губернатор.Ранее, говоря об экономике, Воробьёв отметил, что Подмосковье получает от малого бизнеса 22% налогов.