Воробьёв подписал соглашение с белорусской компанией о запуске кондитерского производства в Лыткарине

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Инвесторы предпочитают готовые удобные площадки, поэтому стараемся развивать и наполнять 67 индустриальных парков в разных уголках Подмосковья. Парк «Лыткарино» уже привлёк несколько крупных инвестпроектов. Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 млрд рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест», – рассказал Воробьёв.
«Юнивест» планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию», – пояснил губернатор.С 2020 года «ЮНИВЕСТ» выпускает линейку собственных конфет. У компании два складских комплекса – на МКАД и в Москве. Ежегодно товарооборот увеличивается вдвое. Сейчас компания является единственным эксклюзивным дистрибьютором-импортёром кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв подписал соглашение с ГК «МУЛЬТИКОЛД» о строительстве логистического кластера в Солнечногорске.