Воробьёв подписал соглашение с ГК «МУЛЬТИКОЛД» о строительстве логистического кластера в Солнечногорске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кластер будет состоять из оптово-распределительных и низкотемпературных производственно-складских комплексов по хранению и обработке сельхозпродукции, продуктов и других товаров. Там смогут одновременно находиться 10 тыс железнодорожных контейнеров. Объём хранения с учётом существующих и строящихся складов достигнет 170 тыс паллетомест. Также построят таможенный терминал для развития экспортных и импортных поставок железнодорожным транспортом.
«У нас уже действует ряд крупных контейнерных терминалов в Истре, Орехово-Зуеве, Подольске, Рузе, Наро-Фоминском, Богородском округах. Но есть и запрос на новые мощности. Сегодня мы подписали соглашение с ГК «МУЛЬТИКОЛД». Инвестор намерен построить в Солнечногорске не просто терминально-логистический комплекс, а целый кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней и железнодорожной веткой», – поделился Воробьёв.Он пояснил, что продукция из этого комплекса будет расходиться по всему Подмосковью, а также в Китай, Индию, Иран и Юго-Восточную Азию.
«Всё это критически важно для бизнеса, для новых инвесторов. Плюс регион получит порядка 1 тыс рабочих мест», – заключил губернатор.Под строительство кластера выбрана площадка возле деревни Радумля. Проект будет реализован в течение 30-38 месяцев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв подписал соглашение с директором АПХ «Мираторг».