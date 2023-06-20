Воробьёв поручил главе Солнечногорска Михалькову исключить препятствия для бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также губернатор порекомендовал искать новых инвесторов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе Солнечногорска Константину Михалькову сопровождать работу индустриального парка «Есипово». Глава региона провёл с ним рабочую встречу.
На форуме в Санкт-Петербурге было подписано три соглашения, которые касаются реализации инвестпроектов в городском округе Солнечногорск. Первое - строительство совместно с Газпромом комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Второе соглашение – создание с компанией «Мультиколд» у деревни Радумля логистического кластера со складами, инфраструктурой, таможней, железнодорожной веткой. Третий проект – запуск с «Гормаш Глобал» производства оборудования для строительства шахт и добычи полезных ископаемых.
По словам Михалькова, в округе реализуется 26 инвестпроектов на 50 млрд рублей. К 2025 году будет создано около 9 тыс новых рабочих мест. Крупнейшие проекты – распределительный центр «Вайлдберриз» и завод по выпуску фармацевтических препаратов ООО «Авексима».
Ранее Михальков рассказал, что умные решения улучшили транспортное сообщение посёлка Голубое.
«На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали ряд соглашений. Это касается работы индустриального парка «Есипово» и новых инвесторов. Также прошу вас внимательно сопровождать бизнес, чтобы не было никаких препятствий для запуска производств», – сказал губернатор.
По словам Михалькова, в округе реализуется 26 инвестпроектов на 50 млрд рублей. К 2025 году будет создано около 9 тыс новых рабочих мест. Крупнейшие проекты – распределительный центр «Вайлдберриз» и завод по выпуску фармацевтических препаратов ООО «Авексима».
Ранее Михальков рассказал, что умные решения улучшили транспортное сообщение посёлка Голубое.
Лора Луганская