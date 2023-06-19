Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор подвёл итоги ПМЭФ- 2023
Задача подмосковных властей – создавать условия для образования новых предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом, подводя итоги ПМЭМ- 2023, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что необходимо развивать сервисы, которые позволяли бы подмосковным предприятиям развивать экспорт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье, РСПП и его региональное отделение будут вместе улучшать инвестклимат региона.
«Мы встречаемся после большого и важного события – Петербургского международного экономического форума. Это большая, содержательная повестка, ключевое выступление президента. Цель – развивать экономику, привлекать инвесторов. В этом году мы видели заметное представительство коллег из Индии, Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и наших отечественных бизнесменов, что, безусловно, радует. Наша задача – и дальше создавать все необходимые условия, чтобы образовывались новые предприятия, были приняты системные решения, которые позволят малому и среднему бизнесу реализовываться на земле», – сказал глава региона на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье, РСПП и его региональное отделение будут вместе улучшать инвестклимат региона.
Лора Луганская