Воробьёв распорядился создать сервисы для выхода предприятий МСБ на экспорт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор подвёл итоги ПМЭМ- 2023
В Подмосковье необходимо развивать сервисы, которые будут помогать предприятиям малого и среднего бизнеса развивать экспорт. Об этом, подводя итоги ПМЭМ- 2023, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Воробьёв также призвал через год подтвердить клиентоцентричность региона. Он напомнил, что Агентство стратегических инициатив на ПМЭФ-2023 высоко оценило работу Московской области, которая стала третьей по инвестиционной привлекательности в стране. Эти высокие позиции необходимо подтверждать каждый год, уверен губернатор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса.
«Мы должны максимальное внимание уделят сервисам, которые позволяли бы подмосковным предприятиям в удобной форме заниматься экспортом. Есть большой запрос малого и среднего бизнеса на сопровождение по логистике, по оформлению документов и по поиску мест, где наш бизнес может реализовать свою продукцию», – отметил глава региона на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса.
Лора Луганская