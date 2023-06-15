Воробьёв рассказал, как поменялась структура инвестиций в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Минус Европа, минус Америка, это точно. Но радует, что частные европейские компании всё-таки имеют своих представителей, и инвестиционная активность есть. Она предполагает приход новых технологий в Подмосковье, коммуникации с Индией, Ираном, причем с подтвержденными инвестициями и продуктами, которые для нашей страны очень важны», – отметил глава региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный Мининвест и Сбербанк будут вместе привлекать инвестиции в регион.