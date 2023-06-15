Воробьёв рассказал о новых партнёрах, заменивших западные компании

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Наши ребята ездили в Индию, делали роуд-шоу, а также в Турцию. У нас с Турцией два проекта. Начнется строительство двух заводов по выпуску препаратов от онкологии в сотрудничестве с индийской компанией. Ещё одна компания из Индии делает расширение производства. Она изготавливает плёнку, но есть проблема в краске. Всё, что касается красок, ингредиентов, добавок, будет производиться у нас в Ступине», – отметил глава региона.
«При этом и отечественные инвесторы молодцы. Они научились дружить с Европой, находить способы работы, в 99% – с частными семейными компаниями. Здесь нет никаких ограничений», – сказал губернатор.Ранее Воробьёв рассказал, как поменялась структура инвестиций в Подмосковье.