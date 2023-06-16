Воробьёв рассказал о своей первой поездке на китайском автомобиле

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На заводе «Мерседес» в Подмосковье смогут выпускать ультрасовременные машины КНР
Ведущие предприятия Китая заинтересованы в выпуске автомобилей на бывшем заводе концерна «Мерседес Бенц» в Подмосковье. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в интервью телеканалу НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума.
Он положительно отозвался о своей первой поездке на автомобиле одной из китайских марок, подчеркнув, что автопром КНР заслуживает уважения.
Ранее о том, что несколько китайских концернов оспаривают право работать на бывшем заводе «Мерседеса» в Подмосковье, Воробьёв заявил в интервью РИА Новости.
«Несколько ведущих предприятий ведут переговоры, чтобы выпускать ультрасовременные автомобили. Китай на выставке в Шанхае просто взорвал автомобильный мир. Сегодня они задают моду, и я очень надеюсь, что они её продолжат задавать в Есипове – там, где «Мерседес» построил свои мощности. Мы их ждём. Я уверен, что всё получится», – сказал губернатор региона.
«Я уверен, что их экспансия дальше будет очень заметна», – добавил Воробьёв.Глава региона признался, что ему нравятся разные марки автомобилей, в том числе японские. В частности, ему импонируют электромобили американской компании Tesla.
Ранее о том, что несколько китайских концернов оспаривают право работать на бывшем заводе «Мерседеса» в Подмосковье, Воробьёв заявил в интервью РИА Новости.
Лора Луганская