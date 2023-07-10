Воробьёв: в этом году в Подмосковье реализуют 50 проектов импортозамещения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году будет реализовано 50 проектов импортозамещения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге.
По словам главы региона, сейчас при поддержке Минпромторга в Подмосковье реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Это позволит создать 16,5 тыс рабочих мест.
Некоторые проекты направлены на создание предприятий, которые будут производить приоритетную продукцию. Это такие сферы, как транспортное машиностроение (Коломенский завод, «Метровагонмаш» в Мытищах, «ДМЗ» и «Тонар» в Орехово-Зуеве); химическая промышленность («Щёлково Агрохим»); композиционные материалы («Итекма» в Подольске); авиационная техника («Промтех-Дубна»); медицинская и фармацевтическая промышленность («Хайдженик» в Ленинском округе и «НПО Петровакс Фарм» в Подольске).
На базе Коломенского завода будет реализован большой федеральный мегапроект – разработка и производство дизель-генераторов для железной дороги, судостроения, энергетики и карьерной техники. Ключевыми заказчиками станут РЖД, «БелАЗ», ОСК, «Росатом», Минобороны России. Выпуск планируется начать с конца будущего года.
Объём инвестиций в проект составит 24,6 млрд рублей. На предприятии планируют создать 750 рабочих мест. С Коломенским колледжем подписано соглашение о подготовке кадров для завода.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Московская область впервые поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
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«В прошлом году мы открыли 21 предприятие, а в этом планируем 50. Фонд региональной промышленности позволяет брать дешёвые деньги под 1-3%, максимум под 5%, а если это импортозамещение – под 1% годовых. И это здорово стимулирует приход бизнеса. Когда готова площадка, есть дешёвые деньги, то проект реализуется успешно», – отметил Воробьёв.
На базе Коломенского завода будет реализован большой федеральный мегапроект – разработка и производство дизель-генераторов для железной дороги, судостроения, энергетики и карьерной техники. Ключевыми заказчиками станут РЖД, «БелАЗ», ОСК, «Росатом», Минобороны России. Выпуск планируется начать с конца будущего года.
Объём инвестиций в проект составит 24,6 млрд рублей. На предприятии планируют создать 750 рабочих мест. С Коломенским колледжем подписано соглашение о подготовке кадров для завода.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Московская область впервые поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
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Лора Луганская