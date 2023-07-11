Воробьёв: власти Подмосковья продолжат помогать КБ «Радуга» привлекать специалистов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента по Центральному федеральному округу Игорь Щёголев посетили в Дубне конструкторское бюро «Радуга». Это предприятие – один из мировых лидеров в создании высокоточного оружия.
В КБ разрабатывают, производят и модернизируют отечественные управляемые ракеты классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». Среди них – ударные ракеты авиационного базирования Х-20, К-10С, КСР-5 и Х-22, ракеты семейства Х-55, противокорабельные комплексы с ракетами П-15 и «Термит», беспилотные торпедоносцы и крылатые ракеты 85Р.
«Радуга» выполняет гособоронзаказ, входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является одним из градообразующих предприятий для Дубны.
Воробьёв и Щёголев осмотрели экспонаты музея предприятия, в том числе образцы вооружения, посетили цеха металлообработки и окончательной сборки, встретился с коллективом конструкторского бюро.
Власти Московской области регулярно направляют в КБ на практику студентов Университета «Дубна» и Дмитровского техникума. С ноября работу там получили 35 молодых специалистов. А с 1 сентября на стажировку отправятся ещё 25 студентов.
Предприятию уже более 70 лет. Его история началась в 1951 гожу, когда на заводе №1 открыли филиал ОКБ-155 Артёма Микояна. Через год конструкторское бюро выделили в самостоятельную организацию, которая получила название «Радуга». Позднее ей присвоили имя первого руководителя Александра Березняка.
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«Радуга» выполняет гособоронзаказ, входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является одним из градообразующих предприятий для Дубны.
«Наш президент поставил задачу не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качество продукции. Мы приехали сегодня узнать, как наше стратегическое предприятие справляется с новыми вызовами, какая помощь необходима. Хочу поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что на предприятии работают около 1,5 тыс человек – учёные, инженеры, конструкторы, операторы станков с числовым программным управлением.
«Сейчас нужны новые прорывные решения, постоянное совершенствование технологий. «ГосМКБ «Радуга» располагает самой современной лабораторно-испытательной базой. В оборонке случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Нужны специалисты, и мы со своей стороны стараемся помогать привлекать кадры», – добавил глава региона.
Власти Московской области регулярно направляют в КБ на практику студентов Университета «Дубна» и Дмитровского техникума. С ноября работу там получили 35 молодых специалистов. А с 1 сентября на стажировку отправятся ещё 25 студентов.
Предприятию уже более 70 лет. Его история началась в 1951 гожу, когда на заводе №1 открыли филиал ОКБ-155 Артёма Микояна. Через год конструкторское бюро выделили в самостоятельную организацию, которая получила название «Радуга». Позднее ей присвоили имя первого руководителя Александра Березняка.
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Лора Луганская