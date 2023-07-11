Воробьёв: завод вычислительной техники в Дубне запустят на полную мощность в конце года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завод вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» заработает на полную мощность в конце 2023 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым познакомился с ходом строительства производства.
Предприятие компании Yadro, входящей в «ИКС Холдинг», будет выпускать печатные платы. Сейчас там уже действуют линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа.
Он пояснил, что это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации. Все технологические процессы, от гальваники до печати плат, будут выполнять в Подмосковье.
Сейчас идёт активный набор сотрудников. Уже создано более 300 рабочих мест. До конца года их количество увеличится до 600, а всего на заводе будут трудиться около 1 тыс человек.
В Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с общим объёмом инвестиций 136 млрд рублей. На этих предприятиях планируется создать 16,5 тыс рабочих мест.
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«На предприятии будет запущен полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. Строительство началось в декабре 2021 года. Сейчас уже введена в промышленную эксплуатацию первая очередь, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, идёт сборка оборудования. Вторую половину планируется запустить в ноябре, чтобы к концу года завод вышел на полную мощность», – сказал Воробьёв.
«Важно, что ведутся самостоятельные разработки. На площадке завода уже собран первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», – отметил глава региона.Завод компания строит в ОЭЗ «Дубна». На предприятии полного цикла будут выпускать вычислительную технику – серверы, системы хранения данных, компьютеры, моноблоки, планшеты, а также радиоэлектронную продукцию. Объем инвестиций составит, 8,3 млрд рублей, в планах – 11 млрд.
«Это предприятие во многом сформировано людьми, у которых есть опыт работы в иностранных и российских компаниях. Они умеют подбирать кадры. Набрали в свою команду специалистов, которые остались без работы после того, как западные компании ушли из России из-за санкций. Самое главное, что у них есть свои центры разработки, где молодые и активные ребята создают продукцию завтрашнего дня», – отметил Щёголев.Это не первое предприятие компании в Подмосковье. С 2018 года она производит продукцию на собственной площадке «Ядро Фаб Малаховка» в городском округе Люберцы. Предполагается, что в ОЭЗ «Дубна» впервые в России будет осуществлён полный цикл производства». Завод станет одним из крупнейших производств такого класса в мире по объёму выпускаемой продукции.
Сейчас идёт активный набор сотрудников. Уже создано более 300 рабочих мест. До конца года их количество увеличится до 600, а всего на заводе будут трудиться около 1 тыс человек.
В Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с общим объёмом инвестиций 136 млрд рублей. На этих предприятиях планируется создать 16,5 тыс рабочих мест.
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Лора Луганская