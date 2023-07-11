Воробьёв: завод вычислительной техники в Дубне запустят на полную мощность в конце года

Завод вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» заработает на полную мощность в конце 2023 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым познакомился с ходом строительства производства.