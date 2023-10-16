Воробьёв: бюджет Подмосковья в следующем году превысит 1 трлн рублей

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Бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он увеличится. Такими планами поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это хорошо, но недостаточно, чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам задаёт столица», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».Он добавил, что Подмосковье делает всё, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический, бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой.
«Так, максимально упрощён вход на рынок с точки зрения аренды земли. Если предприниматель хочет рубль, мы и рубль дадим, чтобы он начал создавать сколько-нибудь значимый и полезный бизнес: обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Это все принципиально важно», – заключил Воробьёв.Ранее губернатор связал высокую явку на выборах в Подмосковье введением в регионе дистанционного электронного голосования
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