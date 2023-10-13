Воробьёв открыл в Волоколамске крупнейший вьетнамский животноводческий комплекс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» под Волоколамском. Это крупнейший в Подмосковье инвестиционный проект по молочному животноводству.
Соглашение о строительстве комплекса правительство Московской области и концерн TH-True Milk подписали в ходе поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году.
Он уверен в перспективах бизнеса, который Вьетнам реализует в Подмосковье.
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«Мы реализуем уже более 200 проектов по импортозамещению. Сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс голов. Вчера мы были на молочной ферме в Ступине, а сегодня – у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов, собирают очень мощные команды современных молодых инженеров, селекционеров – всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства, молочного животноводства», – сказал губернатор.
«Было много скептиков, когда мы приехали в Хошимин и в Ханой. С трудом представляли, как можно за 8 тыс км принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. А мы со своей стороны будем максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку подобных современных предприятий», – отметил Воробьёв.Животноводческий комплекс – первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из Республики Вьетнам TH Group. После его завершения объем производства молока на предприятии достигнет 65,7 тыс тонн в год. Это более 9% от его общего производства в Подмосковье.
«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером иностранных инвестиций Вьетнама в Россию в аграрном секторе. Торжественное открытие первой очереди фермы в Волоколамске – это результат труда и преодоления многих трудностей. Невозможно не отметить особое внимание и поддержку со стороны правительства Московской области, особенно со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал гендиректор ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.Общий объем инвестиций в проект – 6,8 млрд. рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс коров. Там будут работать около 300 сотрудников из Подмосковья.
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, руководству Московской области и всем ответственным органам России, которые помогают Вьетнаму и компании TH Group реализовать этот важный для нас проект», – сказал министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен.Молочная ферма на территории Подмосковья работает с 2018 года. Валовое производство составляет 15,3 тыс тонн. Предприятию оказали комплексную поддержке в реализации инвестпроекта – предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также кредит по ставке 4% на 6 млрд рублей.
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Лора Луганская