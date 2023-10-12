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Воробьёв открыл животноводческий комплекс крупнейшего в Европе производителя сырого молока

12 октября 2023, 18:18
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в городском округе Ступино животноводческий комплекс «Бортниково». ГК «ЭкоНива» презентовала проект главе региона на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко. Воробьёв осмотрел новые коровник и телятник, поговорил с работниками предприятия.
«Мы приехали к основателю и владельцу ГК «ЭкоНива» Штефану Дюрру, потому что его бизнес-идеи успешно реализованы во многих регионах. Когда-то здесь был заброшенный совхоз. Но благодаря технологиям и команде Штефана, его самоотдаче мы сегодня имеем возможность открывать новое производство молока – большое, с перспективой расширения. Здесь одним из ключевых факторов является федеральная программа льготного кредитования», – отметил глава региона.

Воробьёв рассказал, как встречался с молодыми сотрудниками, агрономами предприятия, занимающихся генетикой. Он надеется, что в комплексе будет работать больше молодёжи, в том числе благодаря программе сельхозипотеки. Молодые специалисты приезжают в Ступино семьями и планируют будущее, могут реализовывать профессиональные амбиции.

Производственная мощность нового животноводческого комплекса –34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три – для молодняка. Есть склад, силосная площадка. Это будет самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.
«Ввод в эксплуатацию ЖК «Бортниково» имеет большое значение для усиления присутствия ГК «ЭкоНива» в Московском регионе. Жители столицы, Подмосковья и других областей, а также наши партнёры теперь смогут приехать на ферму и лично проследить путь натурального молока от поля до прилавка. Для нас как лидера отрасли важно знакомить горожан с современным молочным производством», – сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк. Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.
«В 2023 году Россельхозбанк направил на поддержку молочной отрасли 55,8 млрд рублей. Это на 5,5% лучше результата за аналогичный период предыдущего года. Проект «Бортниково» внесёт ценный вклад в развитие производства молока в России и наполнение рынка свежим, натуральным продуктом», – сказал зампред правления банка Денис Константинов.
Воробьёв вместе с Дюрром и молодыми специалистами предприятия дал старт работе молочной карусели – оборудования, позволяющего одновременно доить 72 коровы.

Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Была основана предпринимателем Штефаном Дюрром в 1994 году. Под ее управлением – активы в 13 российских регионах.

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#московская область
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Агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн сельхозпродукции
12 октября 2023, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

Крупнейший канал поставок подмосковной продукции агропрома на экспорт, Агрохаб «Селятино», с начала года экспортировал 1,6 млн тонн продукции. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Основной объем поставок подмосковной продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране российско-китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 млн тонн продукции, из них более 1,1 млн тонн – по железной дороге, 420 тыс тонн – автотранспортом», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
 В частности, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку и рыбу. Для сокращения сроков обработки продовольствия и оптимизации логистики в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию. Она может проводить любые виды исследований, в том числе высокотехнологичные.
 
Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные склады. Отправляют грузы в специальных рефрижераторных поездах.
 
В министерстве добавили, что сегодня Московская область экспортирует товары в 70 стран.
 
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#московская область
#минсельхозпрод мо
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В России могут построить прямую трассу через Монголию и Китай
Путин поручил рассмотреть вопрос Центрально-Евразийского коридора
12 октября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Центрально-Евразийского транспорта коридора.
Уточняется, что коридор должен пройти по России с заходом на Монголию и Западный Китай, чтобы осуществлять транзитные перевозки.

Правительство РФ должно до 15 февраля 2024 года предоставить ряд предложений по формированию и реализации этого проекта. 

Ответственным за рассмотрение вопроса назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что Россия и Иран в скором времени приступят к реализации совместных нефтегазовых проектов. В настоящее время переговоры между странами находятся на финальной стадии. 

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#китай
#россия
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В Раменском построят тепличный комплекс для цветочного импортозамещения
12 октября 2023, 19:10

Фото: Мининвест МО

В Раменском городском округе начали строить тепличный комплекс для выращивания цветов по проекту импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Полная автоматизация комплекса сделает его независимым от погоды и позволит круглогодично выращивать тюльпаны, маттиолу, львиный зев, эустому и ранункулюс. В Подмосковье уже есть производители роз и хризантем. Поэтому инвестор решил растить цветы, которые везут в Россию из других стран. Их планируют выращивать из семян с использованием современных технологий.
 
Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. Строительство комплекса планируют завершить в IV квартале этого года, а уже к 8 марта вырастить около 350 тыс тюльпанов для цветочных салонов региона. На первом этапе планируется выращивать более 2 млн цветов в год. 
 
Проект в Раменском будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области. Сначала площадь теплицы составит 2 га, однако за несколько лет компания рассчитывает удвоить её. 
 
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#подмосковье
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Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове
12 октября 2023, 18:50

Фото: Мининвест МО

Расположенное в городском округе Серпухов производство чая расширило производственные мощности, закупив и запустив новое фасовочное оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Инвестиции в расширение производства компании «Универсальные пищевые технологии» составили 75 млн рублей. За счёт расширения на предприятии увеличили количество рабочих мест. 
 
После введения западных санкций компания оперативно перенастроила логистические цепочки – нашла новых поставщиков необходимых компонентов. В результате удалось не только сохранить объём выпуска продукции, но и развить производство.
 
«Универсальные пищевые технологии» производят чайную продукцию более 20 лет. На предприятии выполняется полный производственный цикл – от поставок сырья и расходных материалов до выпуска, хранения и организации логистики готовой продукции.

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#чай
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Компании из Турции и ОАЭ попали под санкции Минфина США
Компании из Турции и ОАЭ попали под санкции за нарушение потолка цен на нефть
12 октября 2023, 17:32

Фото: istockphoto/Dikuch

Правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.
По сообщению американского министерства финансов, рестрикции коснулись компании Lumber Marine SA, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, а также турецкой фирмы Ice Pearl Navigation Corp. Кроме того, под санкции попали танкер, принадлежащий Lumber Marine SA под названием SCF Primorye и корабль Yasa Golden Bosphorus, собственником которого является турецкая компания.

Помимо этого, Минфин США все же дал разрешение на проведение некоторых операций с двумя нефтяными танкерами, попавшими под антироссийские санкции. Обоим вышеназванным кораблям разрешено проводить операции по медицинской помощи, швартовке и постановке в док для ремонта.

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#нефть
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Южный Судан запросил у России помощь в строительстве нефтепровода
12 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/kodda

Южный Судан выразил желание совместно с Россией построить нефтепровод с выходом к морю. Об этом в ходе Российской энергетической недели сообщил замминистра нефтяной промышленности страны Маиен Вол Джонг Маиен.
Он отметил, что постройка нефтепровода стала бы альтернативой трубопроводу, который проходит через Судан, находящийся в состоянии войны. Таким образом, в настоящее время у Южного Судана нет открытого доступа к морю, что усложняет добычу нефти. 

Замминистра нефтяной промышленности отметил, что Южный Судан сейчас нуждается в помощи от России. Если удастся построить альтернативный путь для транспортировки нефти, многолетняя проблема добычи сырья будет решена.

Также он отметил, что в Южном Судане необходимо строительство мощного нефтеперерабатывающего завода. 

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#помощь
#финансирование
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Греф раскрыл последствия продажи валюты экспортерам
Греф заявил, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля
12 октября 2023, 16:00

Фото: kremlin.ru

Продажа валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение рубля к фундаментальному уровню, однако, сильно на курс не повлияет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения», - прокомментировал ситуацию Греф. 

Он также отметил, что продажа валюты крупным экспортерам должна ускорить возращение рубля к его фундаментальному курсу.

Ранее Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения. По его мнению, сейчас отличный момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка.

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Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
12 октября 2023, 14:57

Фото: IStock/Khanchit Khirisutchalual

Глобальное потепление – это не миф, а наша скорая реальность. По данным Всемирной метеорологической организации ближайшие пять лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Помимо повышения температуры, изменится и режим осадков: например, на севере Сибири прогнозируется увеличение дождей, а над Амазонкой и в отдельных частях Австралии ждут засухи. Мальдивы и Голландию буквально смоет с лица Земли из-за повышения уровня воды. И решить эту проблему может только человек, используя свои основные ресурсы: время и деньги. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с независимыми экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить, сколько времени есть у России, и готова ли он заплатить за глобальные изменения.

Почему климатические проблемы касаются каждого?

Глобальное потепление – это постепенное увеличение температуры самой планеты, которая уже сейчас поднимается на несколько градусов, и наиболее интенсивно — в Арктике. Если для человека повышение температуры на 2 градуса – это приятный погодный сюрприз, то для планеты это значит:

Исчезновение многолетних льдов. Это приведёт к ещё большему повышению температуры планеты, так как откроются большие пространства;

Рост уровня мирового океана. Эксперты придерживаются цифры 50-70 см. Для человека это ничтожно маленькие показатели, но для климатической среды – катастрофа и риск потери материков и островов;

Деградация ледников. Это означает, например, постепенное разрушение Гренландии;

Не будет вечной мерзлоты. Во многих странах дороги, путепроводы, аэродромы, инфраструктура построены на вечной мерзлоте, сваи вбиты в грунт. А это значит, что всё начнёт разрушаться;

Проблемы с экологией. Климат и экология – вещи тесно связанные. Из-за изменения климата оказались уничтоженными порядка 70% мировых лесов и около 90% всех мировых запасов крупной рыбы. Сокращены водно-болотные угодья, на грани полного уничтожения более миллиона видов животных и растений;

Новые болезни. Из-за изменения погодных условий, животные и насекомые начнут мигрировать. Специалисты уверены, что малярия будет захватывать те северные районы, где её никогда не было раньше;

Дефицит продуктов. Недавно глава японской пивоваренной компании Asahi рассказал, что климатический кризис спровоцировал дефицит пива. Если температуры в мире и дальше будут расти, то упадут урожаи ячменя и снизится качество хмеля. 

За последние 100 лет температура Земли выросла на 0,86 градуса по Цельсию. Для сравнения: в ледниковую эпоху, когда были совершенно другие атмосферные процессы, средняя температура была 11, что разнится с сегодняшними показателями на 4 градуса. Считается, что пока температура не изменится на 2 градуса, человечество будет жить в привычной системе, а потом произойдут глобальные изменения.

Климатологи уверены, что уже в следующем столетии наши дети и внуки будут жить в совершенно другом мире, если не предпринять никаких действий сегодня. Например, к началу 2100 года малые островные государства окажутся под водой, а после под угрозой окажется и Санкт-Петербург, заметил климатолог Алексей Кокорин.
«Повышение уровня воды будет небольшое. В 21-м веке оно составит метр – полтора. Для маленьких островных государств, например, для Мальдивских островов, это смертельно. Их уже не будет, защитить их какими-то дамбами невозможно. Для нас сейчас это ничего пока не означает. Но вот в 22-веке прогнозируется увеличение уровня воды до трёх, а то и пяти метров. Конечно, Балтийское море мелкое, поэтому Санкт-Петербург можно попытаться защитить дамбой, но есть масса местностей, например, та же Голландия, где дополнительные три метра – это очень чересчур», — сказал климатолог.
Климатолог Киселёв рассказал, чем грозит для человечества таяние вечной мерзлоты
Климатолог Киселёв рассказал, чем грозит для человечества таяние вечной мерзлоты
Другая сторона изменения климата – сильная засуха. Учёные Института глобального климата и экологии провели исследование рисков вместе с главной геофизической обсерваторией и выяснили, что в зоне риска находится Арктика, Юг европейской части России, — в этих районах может сформироваться засуха, что потребует трансформации сельского хозяйства. Также в зоне риска находятся мегаполисы, поскольку нагреваются сильнее маленьких городов.
«Главное негативное следствие глобального потепление – это не волны жары, а дефицит пресной воды. Хотя, казалось бы, когда становится теплее – больше испарения, когда больше испарения – в атмосфере больше водяного пара, а водяной пар – самый главный парниковый газ, и осадков должно быть больше. И да, их будет больше, но они будут очень неравномерно распределяться. На Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где осадков и так много, их будет больше.  Там, где их дефицит – там будет меньше, а засухи будут чаще», — добавил Алексей Кокорин.
Климатические изменения в России могут привести к вспышкам инфекционных болезней. Из-за резкого потепления комары могут стать переносчиками опасных заболеваний, рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.
«Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнёмся с чем-то подобным», — сказал Владимир Никифоров.
По словам специалиста, повышение температуры может привести к активации некоторых возбудителей. В частности, речь идёт о малярии и лихорадке денге.
«У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льётся тёплая вода. Так вот чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома. К сожалению, такие случаи тоже были. Также опасна лихорадка денге. Раньше у нас её не было, но сейчас, боюсь, что в южных регионах она может закрепиться», — подчеркнул специалист.

Что влияет на климат?                                                       

Ответственность людей за изменение климата специалисты разделяют на несколько видов деятельности. Все они появились благодаря человеку, и без них климат не смог бы меняться с такой скоростью.

Электроэнергия. Больше 60% электричества на планете люди получают, сжигая полезные ископаемые.

Промышленность. Нефть, уголь и газ используют, чтобы строить здания, создавать товары и продукты питания и добывать новые ископаемые.

Уничтожение лесов. Каждый год около 12 миллионов гектаров деревьев исчезают в угоду стройкам, пастбищами и полям. Вырубленные леса перестают забирать углекислый газ из атмосферы и вырабатывать кислород.

Транспорт. Это один из главных «поставщиков» парниковых газов, поскольку большинство машин, судов и самолётов работает на сжигаемом топливе: бензине, дизеле, керосине и так далее.

Неумеренное потребление. Огромное количество энергии уходит на выпуск одежды, пластика и гаджетов. 
Фото: IStock/rui_noronha

Парижское соглашение: как достичь углеродной нейтральности?

Одно из направлений борьбы – это международная договорённость, выраженная в виде протоколов, и направленная на ограничение выбросов парниковых газов в атмосферу. Один из самых известных документов — это Киотский протокол 2005-го года. Подписавшие его страны брали на себя ответственность по прекращению парниковых выбросов. Помимо этого участники протокола имели возможность продавать освободившиеся квоты компаниям других государств. Но специалисты уверены, он изначально был обречён на неудачу. Дело в том, что заложенные в него квоты и цифры были малы и не могли остановить процесс. Также в него не были включены развивающиеся страны, его не поддержали США, вошла в договор и тут же вышла из него Канада.

Заменить Киотский протокол должно было Парижское соглашение. Его приняли в 2015 году. Основная задача документа – не допустить к 2100-му году ежегодного повышения среднемировой температуры более, чем на 2 градуса по Цельсию. Именно поэтому участники согласились принять национальные планы по снижению выбросов, а затем каждые 5 лет обновлять их. В отличие от Киотского протокола, в Парижском соглашении обязательства по сокращению выбросов парниковых газов берут на себя все государства, а не только развитые страны. Также в документе нет конкретных количественных обязательств по снижению или ограничению выбросов CO2, предлагается, чтобы каждая страна самостоятельно определяла свою политику в этой сфере. 

Документ поддержали 197 стран, входящие в Рамочную конвенцию об изменении климата. США, Сирия и Никарагуа выступили против соглашения. Однако Россия к Парижскому соглашению относится свободно: страна не регулярно вносит взносы за участие, и не всегда выполняет все рекомендации документа, отметил климатолог Алексей Кокорин. Научный руководитель института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев наоборот уверен, что каждая страна должна следовать пунктам Парижского соглашения в своем темпе, чтобы не допустить снижения качества жизни населения. 
«Должна быть синергия между всеми целями устойчивого развития ООН. Никаким единым амбициозным решением проблему изменения климата мы не решим. Она решается через социально-экономические меры: борьбу с голодом, улучшение медицины. Все связано со всем. Да, глобальное потепление происходит из-за человеческих факторов. Но подходить к решению этих вопросов нужно грамотно и сбалансированно. Наступит ли экологическая катастрофа — это вопрос, но, если не подходить к проблеме с умом, экономическая катастрофа наступит точно. Давайте не забывать, что общий вектор всех целей устойчивого развития ООН — качество жизни людей. Именно этот фактор заставляет нас двигаться по нужному пути. Нужно придерживаться Парижского соглашения по климату, но каждая страна должна идти своим путем и со своей скоростью», — подчеркнул Порфирьев, выступая на сессии «Изменения климата» на глобальном финансовом форуме ECUMENE 2023.
Путин: необходимо приспособиться к неизбежным климатическим изменениям
Путин: необходимо приспособиться к неизбежным климатическим изменениям
Согласно прогнозам специалистов, до 2050-го года человечество должно ежегодно тратить 9% от ВВП страны, чтобы выйти на углеродную нейтральность. Фронтальные инвестиции ещё выше – 12% от ВВП. А согласно оценке Порфирьева, это может привести к постепенному разрушению экономики. 

Считается, что «зеленая» экономика скажется и на жизни простых граждан: из-за снижения ВВП и реструктуризации пострадают большие группы населения.
«Водители составляют самую большую профессиональную группу в России – это 17 миллионов человек. И вот представьте, что в обозримом будущем у нас начнут ездить беспилотные авто, и эти 17 миллионов водителей окажутся без работы. Вопрос: “Можно ли их обучить в программисты, в нейробиологи, биофизики, ядерщики?” Раз они в молодости не смогли этого сделать, то навряд ли и сейчас смогут. Представьте, какая колоссальная нагрузка ляжет на всю социальную сферу, а значит, и на экономику. Прогресс несёт не всегда только положительные вещи, но и формирует новые вызовы, зачастую страшные, к которым нужно быть готовым. Мы, к тем трансформациям, которые происходят в научно-техническом прогрессе, не готовы», — заметил экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.
В идее перехода на электромобили усомнился и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, ни производство, ни общественность не готовы к глобальным изменениям
«Чем дольше служит автомобиль, тем меньше требуется новых, тем меньше требуется металлов, пластмассы, ресурсов, энергии и так далее. А что такое электромобиль? Это же такой же троллейбус, только маленький и без проводов. Пробег российского троллейбуса до первого капремонта – 600 тысяч километров, в наших городах много троллейбусов, которые проехали два миллиона километров. Есть ли такие электромобили, которые способны проехать хотя бы 600 тысяч? Если мы переходим к новым технологиям, то, может, надо создать автомобиль, который будет в состоянии как троллейбус проехать 600 тысяч? Технологически это возможно, но почему это не делают промышленники? Потому что это сложнейший технологический переход, потому что рентабельность автомобильной промышленности не так высока. Здесь без политических решений, без государства перевести автопромышленность в новый режим функционирования практически невозможно. И бизнес этого не хочет делать, бизнес ведь зарабатывает деньги. А мы-то потребители готовы перейти к новому режиму потребления этих товаров? Мы готовы к тому, чтобы автомобиль с минимальным ремонтом ездил несколько десятков лет? Мы не готовы, потому что мир по-прежнему находится в  состоянии потребительской гонки», — заметил Валерий Фадеев на сессии «Изменения климата» на глобальном финансовом форуме ECUMENE 2023.

Фото: IStock/ElcovaLana

Как мы можем помочь климату?

Специалисты видят несколько путей решения проблемы: соблюдение международных протоколов, адаптация, или геоинженерия. Последний – самый сложный и дорогой. Геоинженерия предполагает внедрение новых инновационных технологий в природу. Так, например, в Израиле к каждому дереву проведён водопровод. Специалисты отслеживают, когда и сколько воды требуется. По неподтверждённым данным, такой способ полива экономит 50% воды, но чтобы внедрить его, пришлось создать единую водоводную систему, которая охватывает всю страну.

Другой способ – планомерную адаптацию – поддерживают некоторые экологи. В частности, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил «Радио 1», что это позволит обеспечить безопасное проживание людей и сохранить комфорт.
«Многие годы тема климатических изменений была не просто политизирована, она была мифологизирована. Для людей часто важен не эффект, а чтобы выполнялись все рекомендации по Парижскому соглашению или каким-то другим установкам. Это приводит к тому, что тратятся огромные деньги на переход на “зелёную” экономику, — подчеркнул депутат. — Часто это делается бездумно и приводит к печальным последствиям, но из-за того, что эта политика навязывалась и навязывается сейчас со стороны западных стран, многие государства вынуждены это делать. Мы помним, как в Шри-Ланке переход на “зелёную” экономику и органическое земледелие привёл к серьёзным потерям, а затем и к серьёзному политическому кризису, который закончился сменой власти. Люди теряют работу и средства для существования. Нам нужна адаптация, безопасное проживание людей, сохранение их комфорта».
Парламентарий отметил, что правительство России уже приняло план по адаптации к новым условиям, однако практических решений в этом документе нет. По его словам, в документе указаны «планы по реализации планов».
Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году
Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году
Однако есть и те, кто не поддерживает идею адаптации. Экоактивисты уверены, что нужно менять общее отношение к экологии и климатическим изменениям. Для этого предлагается изменить своё потребительское поведение. Например, покупать меньше продуктов и товаров, отдавать предпочтение только тому, что и правда нужно. Также считается, что многие вещи, которые мы покупаем, произведены далеко не экологичным способом, а с вредным воздействием на окружающую среду. На них были потрачены природные ресурсы (в том числе невозобновляемые), которые вернутся в природу лишь в виде мусора.

Кандидат биологических наук, директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни» Юлия Грачева рассказала, что в многих странах практикуется и поощряется со стороны государства идея экомаркировки. Идея заключается в том, что предприятие, которое хочет получить экомаркировку, внедряет у себя экостандарты. Например, делает продукт без содержания фосфатов или выпускает его в перерабатываемой упаковке. После этого, компания обращается в орган по сертификации – это независимая организация, которая проверяет продукцию или услугу на соответствие требованиям стандарта и выдает экологический сертификат.
«Есть экологический стандарт “Листок жизни”, который запрещает использование фосфатов. А есть Госстандарты, в которых нет такого запрета, и согласно которым, до 17% фосфатов может содержаться в моющих средствах. Мы посчитали, что благодаря всего двум производителям, следующим стандартам “Листка жизни” при производстве средств для стирки, в окружающую среду за год не попало около 129 тонн фосфатов. Этого количества хватило бы, чтобы вызвать эвтрофикацию (ухудшение качества воды или цветение, — прим. Ред) озера Таймыр, которое считается четвёртым по размеру в России, — рассказала собеседница. — Также мы посчитали экологический эффект от использования красок с экомаркировкой. У “Листка жизни” есть требования по расходу краски, ведь для природы важно, чтобы расход продукции был меньше. И если использовать качественную, сертифицированную краску, ей можно покрыть, например, один квадратный метр, а несертифицированной краски хватит только на 0,5 квадратных метра. Использование краски с “Листком жизни” всего лишь трех производителей за год позволило сэкономить такое количество продукции, которого хватит, чтобы покрасить площадь московского парка “Сокольники”».
 Фото: IStock/Nordroden

Кто виноват и что делать? 

Несмотря на разные точки зрения, специалисты солидарны друг с другом в одном — большие изменения начинаются не с общества, а с государства. Так, в Экологическом союзе считают, что поддержка властей помогла бы компаниям внедрять «зелёные» инициативы у себя на производстве. 
«Если бы государство поощряло через зеленые закупки компании, которые стремятся соблюдать экостандарты, тогда у компаний было бы больше мотивации внедрять устойчивые инициативы и проходить экосертификацию. Например, в Китае программа экомаркировки работает на государственном уровне», — подчеркнула директор Экологического союза и руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни» Юлия Грачева. 
Бывший министр труда Сергей Калашников также уверен, что государство должно обеспечить обществу доступ к чистому воздуху и сформировать экологические ценности. 
«Любые экологические нововведения народом воспринимаются хорошо. С одной стороны, люди понимают, что хорошо жить на природе с чистым воздухом, а с другой стороны, никто за это платить не может. В XX-м веке появилось такое понятие как ценности, которые не могут быть оплачены обществом. И функция государства свой бюджет направлять и платить за эти потребности, ценности. Экология относится к ним. И пока на смену конфронтации между различными группами, людьми не придет идеология общей судьбы как в разрезе земного шара, так и в размере соседей по даче, то решить эту проблему невозможно. Через конфронтацию эта проблема не решается, она решается только через осознание приверженности общей судьбы. Государство обеспечивает культурный код, обеспечивает изменения в производстве, в обществе, вкладывает в образование и формируя определённые стандарты, формирует сознание общества», — подчеркнул собеседник.  
При этом, климатолог Алексей Кокорин предлагает приступить к практике. Он напомнил, что  президент России Владимир Путин ранее уже призывал как можно быстрее остановить лесные пожары.
«Нам нужно привести объём лесных пожаров в природное состояние. Также нужно выполнить все планы по энергоэффективности и энергосбережению от Минэкономики», — заметил эксперт. 
Одного человека же не хватит для того, чтобы спасти планету от загрязнений и нагревания. Уже через несколько десятков лет мир может измениться до неузнаваемости, а излюбленные туристами города и страны окажутся под водой. Специалисты уверены, что без помощи государства остановить климатические изменения невозможно. Именно власти должны формировать в стране климатическую повестку, прививать гражданам привычку экологичного потребления, решать проблему безработицы в случае перехода на низкоуглеродную экономику, считают эксперты. Однако на всё это потребуется много времени и так же много денег. 

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130 земельных участков переданы подмосковным инвесторам под предприятия
12 октября 2023, 14:55

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В рамках программы «Земля за 1 рубль» более 110 региональных компаний приобрели измеленных участки, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Проект на направлен на поддержку проектов по импортозамещению. В нем участвуют 50 округов Подмосковья.


«На сегодняшний день региональной программой поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» воспользовались уже 112 компаний. Суммарный объем заявленных инвестиций по проектам составляет 52 млрд рублей. На предприятиях будет создано 8,8 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья.<…> », — поделилась министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Также для быстрого получения информации о доступных участках предпринимателей уведомляют через инвестиционную карту Московской области.

«<…>С марта 2022 года уже сдано в аренду на льготных условиях 133 участка общей площадью 550 гектаров. Преимущественно инвесторы для своих бизнес-проектов выбирают площади от 1 до 70 гектаров» - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Стоит отметить, что в рамках программы заявку на сайте инвестиционной карты могут подать как ИП, так и юридические лица.

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