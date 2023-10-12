Воробьёв открыл животноводческий комплекс крупнейшего в Европе производителя сырого молока

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в городском округе Ступино животноводческий комплекс «Бортниково». ГК «ЭкоНива» презентовала проект главе региона на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко. Воробьёв осмотрел новые коровник и телятник, поговорил с работниками предприятия.
Воробьёв рассказал, как встречался с молодыми сотрудниками, агрономами предприятия, занимающихся генетикой. Он надеется, что в комплексе будет работать больше молодёжи, в том числе благодаря программе сельхозипотеки. Молодые специалисты приезжают в Ступино семьями и планируют будущее, могут реализовывать профессиональные амбиции.
Производственная мощность нового животноводческого комплекса –34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три – для молодняка. Есть склад, силосная площадка. Это будет самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.
Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Была основана предпринимателем Штефаном Дюрром в 1994 году. Под ее управлением – активы в 13 российских регионах.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году отремонтируют около 100 больниц и поликлиник
В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки
В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов
«Мы приехали к основателю и владельцу ГК «ЭкоНива» Штефану Дюрру, потому что его бизнес-идеи успешно реализованы во многих регионах. Когда-то здесь был заброшенный совхоз. Но благодаря технологиям и команде Штефана, его самоотдаче мы сегодня имеем возможность открывать новое производство молока – большое, с перспективой расширения. Здесь одним из ключевых факторов является федеральная программа льготного кредитования», – отметил глава региона.
Производственная мощность нового животноводческого комплекса –34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три – для молодняка. Есть склад, силосная площадка. Это будет самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.
«Ввод в эксплуатацию ЖК «Бортниково» имеет большое значение для усиления присутствия ГК «ЭкоНива» в Московском регионе. Жители столицы, Подмосковья и других областей, а также наши партнёры теперь смогут приехать на ферму и лично проследить путь натурального молока от поля до прилавка. Для нас как лидера отрасли важно знакомить горожан с современным молочным производством», – сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк. Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.
«В 2023 году Россельхозбанк направил на поддержку молочной отрасли 55,8 млрд рублей. Это на 5,5% лучше результата за аналогичный период предыдущего года. Проект «Бортниково» внесёт ценный вклад в развитие производства молока в России и наполнение рынка свежим, натуральным продуктом», – сказал зампред правления банка Денис Константинов.Воробьёв вместе с Дюрром и молодыми специалистами предприятия дал старт работе молочной карусели – оборудования, позволяющего одновременно доить 72 коровы.
Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Была основана предпринимателем Штефаном Дюрром в 1994 году. Под ее управлением – активы в 13 российских регионах.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году отремонтируют около 100 больниц и поликлиник
В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки
В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов
Лора Луганская