Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Правительство Московской области уделяет много внимания запуску новых мер поддержки субъектам МСП и введению новых сервисов поддержки.
«Экономический успех во многом складывается, как и во всём прочем, в консолидации наших усилий, а также в умении обеспечить прозрачность входа — начала того или иного бизнеса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей:
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).
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Алиса Сергиенко