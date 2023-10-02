Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий

Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий

02 октября 2023, 13:40
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Правительство Московской области уделяет много внимания запуску новых мер поддержки субъектам МСП и введению новых сервисов поддержки.

«Экономический успех во многом складывается, как и во всём прочем, в консолидации наших усилий, а также в умении обеспечить прозрачность входа — начала того или иного бизнеса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей:
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

Читайте также:

В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона.

Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье.

Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса.
#подмосковье
#губернатор
#земля
#рубль
#бюджет
#правительство
#недвижимость
#сервис
#рост
#мсп
#екатерина зиновьева
#андрей воробьёв
#вкс
Читайте нас в
В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона
02 октября 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе растут налоговые поступления от малого бизнеса.
«Мы разобрали налоговую отдачу, которую нам приносит малый бизнес. Здесь сформировали два рейтинга — позитивный и негативный. Разделили, сколько налогов приносит одна компания малого и среднего бизнеса — лучшее, что мы имеем, практически 1 миллион, — это Дзержинский, Красногорск, Мытищи, Химки, Одинцово», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Екатерина Зиновьева отметила, что для правительства остаётся важной работа с малым бизнесом, так как темп роста налогов от субъектов малого бизнеса довольно быстрый. 

На сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства.

Читайте также:

Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье.

В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье работают удобные сервисы для предпринимателей.
#подмосковье
#химки
#одинцово
#красногорск
#рубль
#мытищи
#работа
#бизнес
#дзержинский
#сервис
#мсп
#малый бизнес
#екатерина зиновьева
#андрей воробьёв
#вкс
Читайте нас в
Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье
02 октября 2023, 13:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых.
В настоящее время лидерами по количеству субъектов МСП являются ​городские округа: Химки, Одинцово и Красногорск, ​данные получены исходя из количества МСП в доле, поделенной на 10 тысяч населения и темпа роста. 

«Достаточно весомая доля в нашем ВРП — 24,8% и наших налогах  практически 30%. Но наша задача, конечно, прирастать, потому что, действительно малый бизнес — это тот сегмент, который бьет диверсификацию, когда ты не зависишь от крупного предприятия», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Читайте также:

В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения.

Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн.

В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы.
#подмосковье
#министр
#онлайн
#екатерина зиновьева
#вкс
#совещание
#правительство
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
В Подмосковье работают удобные сервисы для предпринимателей
02 октября 2023, 12:46

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области работают сервисы ​для представителей малого и среднего бизнеса, ​которые помогают открыть бизнес на ​территории региона.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что какие сервисы для для представителей малого и среднего бизнеса работают в регионе.

На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей: 
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.

Читайте также:

В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы.

В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения.

Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн.
#подмосковье
#губернатор
#министр
#онлайн
#екатерина зиновьева
#вкс
#совещание
#правительство
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года
Боррель: с прошлого года Киев получил почти 84,6 миллиарда общей помощи от ЕС
01 октября 2023, 20:55

Фото: iStock/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года Евросоюз выделил Украине 84,6 миллиарда долларов США поддержки. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.
По словам Борреля, более 26 миллиардов долларов финансовой помощи были выделены на финансирование в сфере обороны. Сообщается, что это самая большая сумма, которую Европейский союз выделял на подобные цели. 

Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов. Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Читайте также:

Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой

Глава европейской дипломатии Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом

Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»

#европа
#финансирование
#мир
#киев
Читайте нас в
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
01 октября 2023, 11:28

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Из-за масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета РФ на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Москва сократила производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца этого года, а Саудовская Аравия — на миллион. На формирование цен также оказали влияние наводнения в Ливии, которые помешали поставкам.

Сообщается, что цена нефтепродуктов также выросла. Стоимость 3,79 литра бензина и дизельного топлива приближается к 4 долларам. Ситуацию осложнило российское решение ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

Глава крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер предполагает, что котировки поднимутся до 120 и 150 долларов. При этом высокая стоимость бензина может отрицательно сказаться на рейтинге американского президента Джо Байдена.

Читайте также:

Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается

Путин разозлился из-за роста цен на бензин

FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти

#москва
#сша
#топливо
#производство
#экспорт
#цена
#компании
Читайте нас в
WP: Байден подпишет бюджет США, в котором не выделено денег на поддержку Киева
01 октября 2023, 03:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подпишет бюджет страны, в котором не запланировано выделение денег на поддержку Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на  рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в её борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект» (цитата по телеканалу CNN), — так высказался об этом неназванный американский чиновник.

Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей Конгресса США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Теперь, как сообщает ТАСС, этот документ подписали и американские сенаторы.

До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.

Читайте также:

NYT: Палата представителей проголосовала за бюджет США без помощи Украине


В США представили проект бюджета без помощи Украине

Белый дом в соцсети X ведёт подсчёт времени до возможного «шатдауна»
#бюджет
#сша
#конгресс сша
Читайте нас в
«Жёсткие меры»: Набиуллина предупредила банки о грядущей проверке
Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продавать ряд своей продукции физлицам
30 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/IUshakovsky

Банкам могут запретить продавать ряд продуктов физическим лицам. Об этом в ходе выступления на XX Международном банковском форуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ имеет право приостанавливать продажу некоторых продуктов, а также требовать обратный выкуп в случае, если они были проданы недобросовестным способом.

Уточняется, что в речь идёт о страховых и инвестиционных продуктах, которые продают банки. В ходе проверки, которая прошла весной текущего года, были выявлены нарушения в продажах в крупных российских банках. 

Набиуллина заявила, что в ближайшее время будут совершены повторные проверки. Если вновь будут обнаружены нарушения, ЦБ применит «жёсткие меры».

Кроме того, председатель Центробанка сообщила о подготовке регулятором законопроекта о значительном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов. 

Читайте также:

С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников

Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России

Набиуллина: В ЦБ отмечают перегрев ипотечного рынка
#эльвира набиуллина
#банки
#центробанк
#запрет
#проверка
Читайте нас в
Лондон решил обсудить с G7 пересмотр потолка цен на нефть из России
30 сентября 2023, 06:18

Фото: iStock/IR_Stone

Великобритания собирается обсудить с другими членами G7 вопрос о пересмотре ценового потолка на экспорт российской нефти из-за состояния мировой экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы английского Минфина Джоанну Пенн.
«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала Пенн журналистам.

По её словам, изначально введение ценового потолка на российскую нефть представлялось весьма успешным решением, поскольку должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы. Однако после введения ограничений Москва довольно быстро нашла выход из ситуации, поручив доставку нефти грузоотправителям из РФ и стран, не принадлежащих к коллективному Западу.

В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости могут его пересмотреть.

«Мы все ещё считаем, что потолок цен является полезным, жизнеспособным инструментом. Мы <...>  будем следить за этим, мониторить ситуацию. И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по корректировке», — сказал Кирби.

Ранее СМИ писали, что российская нефть продолжает дорожать. Это происходит несмотря на введение так называемого ценового потолка на нефтепродукты из РФ, который приняли страны G7. По информации аналитической структуры Argus Media Ltd, экспортная марка Urals торгуется в балтийском порту Приморск за $85,35 за баррель. Стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск достигает $86 за баррель.

Читайте также:

FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти

The Guardian: После запрета на экспорт из РФ в Европе резко подорожал дизель

Германия нарастила закупки нефти из России через Индию в 12 раз



#нефть
#цены
#великобритания
#сша
#россия
Читайте нас в
В Подольске построят производство металлоконструкций
29 сентября 2023, 22:30

Фото: Мининвест МО

В городском округе Подольск заработает производство металлоконструкций и оборудования по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвесте Московской области.
«Компания рассчитывает наладить выпуск металлических конструкций и сооружений для водозаборов, очистных сооружений и модульных зданий. Предприятие занимается строительством, бурением скважин и производством металлоконструкций», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили предпринимателям, что подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области. 

Читайте также:

Корпорация развития привлекла в Подмосковье с начала года около 30 инвесторов

Промышленное производство в Московской области выросло на 12%

Почти половина из 30 лучших городов России для бизнеса находится в Подмосковье
 

#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#подольск
#металл
#производство
#экономика
Читайте нас в
Достижения.рф