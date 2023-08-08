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Воробьёв: Подмосковье – на первом месте в России по темпам газификации

08 августа 2023, 19:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье занимает первое место в России по темпам реализации президентской программы социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обсуждения со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развития сельских территорий. Встреча прошла в деревне Шахматово.
«Мы в стране – номер один по темпам газификации. Она касается 350 тыс человек, 115 тыс домовладений. Вы знаете, что президент два года назад принял решение, которое, надеюсь, коснулось кого-то из присутствующих. Продолжаем газифицировать населённые пункты, потому что проект президент сказал сделать бессрочным», – сказал Воробьёв.
Как отметил глава региона, программа будет продолжена, в том числе в сёлах и СНТ городского округа Солнечногорск. Он напомнил, что в Подмосковье разработана специальная интерактивная карта газификации.

«На неё нажимаешь и смотришь, куда уже пришёл газ. Когда программа началась, мы увидели, что все газораспределительные станции загружены. Сейчас есть места, где нужно увеличивать мощности, и Солнечногорск – одно из таких мест. Поэтому будем расширяться», – отметил губернатор.
Мария Семёнова – староста деревни Воютино уже более 30 лет. Она рассказала, что в их населенный пункт президентская программа придёт в 2026 году.
«Этому очень рада вся деревня. На данный момент идет согласование. У нас в деревне будет газифицировано 269 домов», – поделилась староста.
В рамках президентской программы в Подмосковье уже догазифицировано более 2,8 тыс населённых пунктов, построено свыше 4 тыс км газопроводов.

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#подмосковье
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Предварительно более 2 трлн руб составил дефицит бюджета РФ в январе-июле
08 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Министерство финансов России оценило дефицит бюджета к ВВП, по итогам января-июля 2023 года показатель предварительно составил 2,81 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что при этом плановый уровень показателя равен 2,9 трлн руб. на весь год.

При этом, доходы бюджета за данный период снизились на 7,9% в годовом выражении, а расходы, напротив, увеличились на 14% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Кроме того, в министерстве сообщили, что нефтегазовые доходы сократились на 41,4%, в то время как ненефтегазовые доходы, напротив, увеличились на 19,8%.

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#экономика
#бюджет
#россия
#доходы
#минфин
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Подмосковная компания Viola вышла на вьетнамские рынки
08 августа 2023, 17:40

Фото: Мининвест МО

Компания Viola, расположенная в деревне Ершово Одинцовского городского округа, расширила экспортные рынки и нарастила объёмы производства. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Мининвеста по итогам работы предприятия в первом полугодии 2023 года.
Завод выпускает молочную продукцию – сыры, масло, молоко, йогурты, сливки и многое другое. Компания активно ведёт внешнеэкономическую деятельность. Продукция под маркой Viola давно известна и странах СНГ и ближнего зарубежья. В этом году предприятие объявило о старте поставок во Вьетнам.
 
Компания работает в регионе с 2009 года, активно развивая предприятие. В первом полугодии она показала рекордные объёмы производства. В январе-июне 2023 года они выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 
 
Суммарный объем продаж продукции завода за первое полугодие составил 6,5 тыс тонн.

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#экономика
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#предприятие
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#сыр
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
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Путин назвал причину повышения ключевой ставки Центробанка
08 августа 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Центробанк РФ повысил ключевую ставку, чтобы дать реакцию на тенденцию с разогревом инфляции в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
Он уточнил, что ЦБ, как ключевая организация, не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию, иначе это пошатнуло бы стабильность макроэкономической обстановки.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным вкладам на 0,8 п.п. В связи с этим процент по ипотеке при покупке нового жилья составил 11,4%, а для вторичного жилья – 11,7%. При этом уточнялось, что изменения не коснулись льготных ипотек, их ставки снизились 4 августа.

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#владимир путин
#цб рф
#ключевая ставка
#экономика
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Европа высоко оценила газовые хранилища Украины и начала пользоваться ими
08 августа 2023, 16:26

Фото: iStock/NiseriN

Европа начала использовать украинские подземные хранилища для содержания в них природного газа. Об этом сообщает Reuters.
Европейские трейдеры решили закупить максимальное количество топлива по низким ценам, чтобы заработать после повышения цен зимой.

При этом, они сильно рискуют из-за ситуации в стране, но газовые хранилища в Европе так заполнены, что уже не остаётся выбора. При этом, покупатели газа доверяют Украине и говорят о том, что её хранилища хорошо зарекомендовали себя.

Также уточняется, что хранение газа на Украине выгодно обеим сторонам: европейцы получат большое количество ёмкостей для газа, который спасёт их от холодной зимы, а Киев – дополнительное финансирование. Немаловажно, что резервуары расположены в западной части Украины, где не ведутся боевые действия и удобнее переправлять топливо дальше на запад.

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#газ
#топливо
#хранение
#украина
#европа
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Финансовый эксперт Михеев предсказал повышение ставок по ипотеке в сентябре
Финансовый эксперт Михеев заявил о повышении ставок по ипотеке через месяц
08 августа 2023, 15:57

Фото: IStock/gopixa

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев заявил «Радио 1», что это связано с обвалом рубля и повышением ключевой ставки Центробанка. По его словам, уже через месяц банки снова смогут повысить ставки.
«Банковский сектор ждал этого. Более того, новый виток подъёма ставок по ипотеке может осуществиться уже на фоне ключевой. Там как раз будет заседание Центробанка, и с вероятностью больше 90 процентов, ставка поднимется», — отметил Дмитрий Михеев.
Эксперт добавил, что это спровоцирует замедление прироста кредитного портфеля топ-10 банков, однако общая тенденция по кредитам не изменится. А на спрос при покупке жилья будет влиять не только ставка по ипотеке, но и инфляция, и обвал рубля.

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#банки
#инфляция
#ставка
#ипотека
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В Домодедове будут производить импортозамещающие лимонады
08 августа 2023, 14:45

Фото: Istockphoto / industryview

Компания «ДМД Технологии» построит в городском округе Домодедово импортозамещающее производство лимонадов и кваса. В его создание планируется инвестировать 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Землю под проект компании предоставили в аренду по антикризисной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По данным министерства, с начала этого года по этой программе инвесторы уже арендовали 350 га земли.
 
Производство планируют запустить в 2026 году. Его площадь составит 2 тыс кв м. На предприятии будут выпускать безалкогольные напитки, изготовленные путём естественной ферментации и брожения. Завод будет производить 500 тыс бутылок в месяц. На нём создадут 40 рабочих мест. 
 
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#экономика
#мининвест мо
#домодедово
#напитки
#производство
#подмосковье
#московская область
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Россияне впервые сократили накопления в валюте
08 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства, следует из расчётов РИА Новости.
Сообщается, что общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.

Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.

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#валюта
#россияне
#статистика
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Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть
08 августа 2023, 10:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джозеф Байден оказался в ловушке из-за цен на нефть и стремления ОПЕК+ поддерживать стоимость черного золота на определенном уровне. Когда цена нефти понялась выше 80 долларов за баррель, американский лидер лишился возможности пополнить стратегический запас страны.
Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. В публикации указывается, что страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, так как это отрицательно скажется на их бюджетах. Спрос на нефть растет во всем мире, а предложение довольно ограничено.

США загнали себя в тупик, пообещав не увеличивать добычу нефти. Пополнение стратегических запасов страны администрации Белого дома пришлось отложить после подъема цены. Стратегический резерв страны находится сейчас на самом низком уровне с 1983 года. Например, в начале 2022 года в подземных резервуарах и нефтехранилищах было почти 600 миллионов баррелей, а сейчас там всего 347 миллионов. За прошлый год было израсходовано 180 миллионов баррелей для того, чтобы сдержать рост цен на бензин на АЗС.

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#сша
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#спрос
#дома
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Товарооборот США и Китая с января упал на 15,4%
08 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев с начала 2023 года снизился на 15,4% в годовом выражении и теперь составляет 381,514 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных, предоставленных главным таможенным управлением КНР.
В сообщении говорится, что экспорт из Китая в США с января по июль текущего года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов. При этом Штаты в Китай товаров на 99,859 миллиарда. Эта сумма меньше на 4,7%, чем за то же время 2022 года. Однако это не помешало США оставаться в тройке основных партнеров Китая.

Также уточняется, что в июле уровень товарооборота между КНР и США составил 54,322 миллиарда долларов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. По его словам, КНР будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.


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#сша
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#китай
#экспорт
#мид
#посол
#поставки
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