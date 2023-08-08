Воробьёв: Подмосковье – на первом месте в России по темпам газификации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье занимает первое место в России по темпам реализации президентской программы социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обсуждения со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развития сельских территорий. Встреча прошла в деревне Шахматово.
«Мы в стране – номер один по темпам газификации. Она касается 350 тыс человек, 115 тыс домовладений. Вы знаете, что президент два года назад принял решение, которое, надеюсь, коснулось кого-то из присутствующих. Продолжаем газифицировать населённые пункты, потому что проект президент сказал сделать бессрочным», – сказал Воробьёв.Как отметил глава региона, программа будет продолжена, в том числе в сёлах и СНТ городского округа Солнечногорск. Он напомнил, что в Подмосковье разработана специальная интерактивная карта газификации.
«На неё нажимаешь и смотришь, куда уже пришёл газ. Когда программа началась, мы увидели, что все газораспределительные станции загружены. Сейчас есть места, где нужно увеличивать мощности, и Солнечногорск – одно из таких мест. Поэтому будем расширяться», – отметил губернатор.Мария Семёнова – староста деревни Воютино уже более 30 лет. Она рассказала, что в их населенный пункт президентская программа придёт в 2026 году.
«Этому очень рада вся деревня. На данный момент идет согласование. У нас в деревне будет газифицировано 269 домов», – поделилась староста.В рамках президентской программы в Подмосковье уже догазифицировано более 2,8 тыс населённых пунктов, построено свыше 4 тыс км газопроводов.
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Лора Луганская