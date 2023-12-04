Воробьёв подписал закон о бюджете ТФОМС на три года

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на будущий год, а также плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в документе на сайте регионального правительства. Ранее законопроект одобрила Мособлдума.
«Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2024 год: прогнозируемый общий объём доходов бюджета фонда в сумме 162,27 млрд рублей и общий объём расходов бюджета фонда на 162,27 млрд рублей», – сказано в документе.Основным источником формирования доходной части указываются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их планируемый объём – 148 млрд рублей. Из бюджета региона будет выделено 1,8 млрд рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования регионов – 11,7 млрд.
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