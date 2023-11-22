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Воробьёв поздравил главу Центра двойных технологий «Союз» с присвоением звания Героя Труда

22 ноября 2023, 19:11
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Дзержинск заехал в Центр двойных технологий «Союз» и поздравил его гендиректора Юрий Милёхина с присвоением ему звания Героя Труда.
«Я сегодня заехал на предприятие, чтобы поздравить вас, Юрий Михайлович, и коллег, которые здесь работают. Президент присвоил вам высокое звание. Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тыс. Вы делаете важное дело. Каждый выполняет на своём участке серьёзную работу – технолог он, конструктор или электрик», – сказал Воробьёв.
Предприятие имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса России. С использованием уникальных технологий и материалов на нём уже более 75 лет производят заряды и ракетные двигатели на твёрдом топливе для систем вооружения, корпуса для ракетных двигателей из композиционных материалов, продукцию металлообработки, аэрозольные установки пожаротушения. Передовые разработки Союза» активно используют в современных образцах вооружения.


ФЦДТ «Союз» входит в структуру АО «Спецхимия» ГК «Ростех». Более 25 лет предприятие возглавляет Юрий Милёхин. В этом году президент удостоил гендиректора, генерального конструктора предприятия звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
«В 2022 году нашему предприятию исполнилось 75 лет. У нас работает много заслуженных конструкторов, изобретателей, лауреатов государственных премий, премий правительства. Многие сотрудники награждены орденами и медалями России. Но нас не забывает и область. Огромное спасибо, Андрей Юрьевич, за внимание и поддержку, – сказал Милёхин.
Он напомнил, что сегодня круглосуточно идет работа по выпуску необходимой для страны продукции. В последний год предприятие существенно нарастило число сотрудников. Они трудятся в четыре смены.

В центре работает более 2,4 тыс специалистов – химиков, технологов, инженеров. За высокие результаты более 200 сотрудников удостоены высших премий страны.

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#герой
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Аграрии Московской области заготовили рекордный объём кормов
22 ноября 2023, 16:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области вырастили и заготовили рекордный за последние 10 лет урожай кормовых культур. Об этом сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«В регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж – перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Заготовлено 1 млн 800 тыс тонн грубых и сочных кормов, что на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года», – пояснил Мурашов
Он отметил, что подмосковные хозяйства активно применяют новые и высокоэнергетические корма. 
 
Среди лидеров по заготовке кормов зампред выделил Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск. Там аграрии заготовили в общей сложности 34 тыс тонн – на 10% больше прошлогоднего показателя. 

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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
#корм
#аграрный сектор
#апк
#сельское хозяйство
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Помощник президента Орешкин допустил, что рубль будет укрепляться и дальше
22 ноября 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса российской национальной валюты, однако рассчитывать на какие-либо кардинальные отклонения не стоит. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».
«Восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался», — отметил Орешкин.

По словам помощника президента, рубль укрепляется в том числе и потому, что сокращаются временные оттоки капитала и стабилизируется платёжный баланс.

Ранее кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заявил о том, что сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Кроме этого, российская экономика наконец начала показывать признаки серьезного оживления.

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#курс рубля
#рубль
#экономика
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Глава Минпромторга Мантуров оценил подмосковное производство мебели
21 ноября 2023, 22:55

Фото: Минпромторг РФ

Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побывал на подмосковной фабрике «Живые диваны» в Богородском городском округе. Его сопровождала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Компания более 20 лет выпускает диваны, кресла, кровати и другую мебель, а также аксессуары к ней, под торговой маркой MOON. За сутки там изготавливают порядка 1 тыс диванов, около 300 матрасов, 170 кроватей и многое другое.
«Сейчас компания расширяет производство – строит завод, где будут выпускать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие. Объём инвестиций в проект – 2 млрд рублей. Строительство планируют завершить в IV квартале 2025 года. Отходы производства будут перерабатываться», – рассказала Зиновьева.   Для реализации этого проекта компания воспользовалась поддержкой региона.
Делегация обсудила с руководством фабрики перспективы развития предприятия и осмотрела производство.
 
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#богородский городской округ
#московская область
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Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»
21 ноября 2023, 22:20

Фото: Istockphoto / peredniankina

На выставке-форуме «Россия» можно купить балыки по старорусским рецептам от производителя из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В 48-м павильоне на ВДНХ развернулась продуктовая ярмарка, где ежедневно можно продегустировать и приобрести продукцию фермеров со всей страны. На этой неделе Московскую область представляют производители мясных деликатесов из Звенигорода. 
«Крафтовое производство «Балыки СтароруССкие» работает с 2019 года. Супруги Андрей и Алёна коптят мясо и рыбу на дровах и делают домашнюю колбасу по традиционным рецептам. При этом используют только высококачественные продукты, специи, травы и мёд», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
Он добавил, что в основном производитель продаёт свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Также осуществляется доставка по Москве и Подмосковью.
 
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. 
 
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#владислав мурашов
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#форум
#фермерские хозяйства
#продукты
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»
21 ноября 2023, 22:03

Фото: Мининвест МО

Елена Куркина из Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Впервые за 10 лет главный приз программы разыграют участницы со всей России.
Для федерального этапа программы жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года. 
«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России. В финал вышло 30 проектов, многие из них – с социальной направленностью. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 млн, 500 тыс и 250 тыс рублей. Также предусмотрен спецприз», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Жюри состояло из экспертов, поддерживающих развитие женского предпринимательства в России. Его возглавила куратор программы «Мама-предприниматель» Илюшникова. 
 
Елена Куркина – создательница лаборатории Mixplants для выращивания комнатных тропический растений методом микроклонирования. В планах у предпринимательницы – выводить новые сорта, а также обучать детей и взрослых научному способу разведения растений. 
 
Федеральную образовательную программу «Мама-предприниматель» разработали для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
 
Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.

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#экономика
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#конкурс
#растения
#подмосковье
#московская область
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Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы
Бизнес Украины потерял $8,5 млн из-за блокировки перевозчиками границы с Польшей
21 ноября 2023, 21:41

Фото: iStock/IvanSpasic

Украинские компании потеряли почти 8,5 миллионов долларов из-за блокировки границы с Польшей. Об этом сообщает издание New Voice.
Отмечается, что на польско-украинской границе продолжаются забастовки. Польские перевозчики заблокировали контрольно-пропускные пункты между двумя государствами.

В результате этих обстоятельств, украинский бизнес ежедневно теряет порядка 27,7 тысяч долларов. Таким образом, за всё время блокировки границы, а это уже около двух недель, компании с Украины потеряли почти 8,5 миллионов долларов. 

Ситуация затронула как компании, экспортирующие продукцию, так и те, что занимаются импортом. Также повышается цена и за сами товары, поскольку возникают проблемы с их логистикой. 

Представители бизнеса отмечают, что перевозчики массово отказываются брать заказы, поскольку при их невыполнении последует штраф. 

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#украина
#польша
#граница
#бизнес
#компании
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В Истре будут производить импортозамещающие стройматериалы
21 ноября 2023, 20:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье построят промышленный комплекс по производству современных стройматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
ООО «ЗТМ Люкс» получило под проект участок площадью свыше 10 га в городском округе Истра по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Компания будет производить гранулированную пеностеклокерамику и сорбенты.
«Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Инвестор организует производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке после ухода ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса запланирован на 2026 год», - рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Строительство этого комплекса является первой очередью из не менее чем шести запланированных.
 
Планируемая к выпуску продукция находит широкое применение во многих сферах: создании облегчённых теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, фармацевтике и нефтехимической промышленности.
 
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#екатерина зиновьева
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#производство
#стройматериалы
#истра
#подмосковье
#московская область
#импортозамещение
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Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Силуанов: жёсткая ДКП и бюджетная политика могут сдержать инфляцию
21 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр финансов России Антон Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции на фоне санкций. Об этом он рассказал в ходе VIII международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила».
По его словам, чтобы избежать повышения инфляции, необходимо проведение жёсткой бюджетной и денежно-кредитной политики. 

Также Силуанов отметил важность расстановки приоритетов и проведения ответственной финансовой политики, как это делает Банк России. 

Глава Минфина заявил, что в настоящее время страна нуждается в средствах для социальной сферы, обороны и развития, однако на фоне санкционного давления важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не допустить роста инфляции.

Напомним, что Банк России ранее значительно повысил ключевую ставку до 15%, чтобы сдержать инфляцию. 

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#инфляция
#антон силуанов
#экономика
#банк россии
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Глава Дубны Тихомиров побывал на семейной швейной фабрике
21 ноября 2023, 17:02

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров познакомился с производством на дубненской семейной швейной фабрике BULAEVICH. Там более 20 лет выпускают деловую и элегантную одежду, а сейчас создают новогоднюю коллекцию.
«С интересом изучил технологический процесс, пообщался с сотрудниками, многие из которых работают в компании со дня основания. Как подчеркнула директор фабрики Ольга Михайлова, в первую очередь ставку они делают на качество продукции. В рамках благотворительной деятельности на предприятии шьют накидки для кувезов, которые потом передают в роддома», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Глава Дубны также вручил благодарственные письма сотрудникам – технологам, швеям и гладильщицам. Участники встречи обсудили городские новости. Как отметил Тихомиров, особый интерес вызвало благоустройство улицы Центральной и сквера имени Павла Журавлёва. Работы запланированы на следующий год. 

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#подмосковье
#московская область
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