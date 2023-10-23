Воробьёв: работа автопредприятия в Солнечногорске будет перезапущена

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Приоритетом во время поездки делегации Подмосковья в Китай была автомобильная промышленность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что автомобильное предприятие в Солнечногорске перезапустят.
«Сейчас не работает автопредприятие Mercedes. Предприятие в Солнечногорске нужно обязательно перезапустить. И здесь мы оказываем максимальную поддержку», – подчеркнул губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее сообщалось, что губернатор познакомился в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group. Он пригласил представителей компании посетить Подмосковье.
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Лора Луганская