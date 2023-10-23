Воробьёв рассказал о целях и результатах поездки в Китай

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Целью визита делегации Московской области в Китай было сверить планы с прежними партнёрами и привлечь новых. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
«Цель нашего визита в Китай была связана с предприятиями, которые уже работают на территории Московской области и теми, которые имеют намерение развиваться. Важную определяющую роль в сотрудничестве играет наше представительство – центр Китайской Народной Республики «Гринвуд», который расширяется. Эта организация имеет большие полномочия по привлечению китайских предприятий», – сказал Воробьёв на совещании с руководящими составом регионального правительства и главами городских округов.
«Приоритетом являлась автомобильная промышленность, так как у нас в Солнечногорске находится предприятие, которое нужно перезапустить. И свободные экономические зоны, и индустриальные парки представляют интерес для китайских партнёров», – отметил губернатор.Ранее сообщалось, что делегация Московской области во главе с Андреем Воробьёвым на прошлой неделе находилась с рабочей поездкой в Китае.
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