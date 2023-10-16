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Воробьёв спрогнозировал объём подмосковного экспорта более чем в 13 млрд долларов

16 октября 2023, 16:02
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Объём экспорта из Московской области в текущем году может превысить 13 млрд долларов. Такой прогноз дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас был экспорт под 13 млрд в долларовом эквиваленте. В этом году, я думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что это позволяет расти малым и средним компаниям, выходить на экспортные рынки, а не только действовать на внутреннем», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, бьют рекорды контейнерные перевозки.

«Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты. Всё это возможно экспортировать в дружественные нам страны», – подчеркнул Воробьёв.
Самые высокие темпы роста в этом году, по его данным, показывает экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Развивается партнёрство, в том числе высокотехнологичное, с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Индией.

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#экспорт
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#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#товары
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Виноделы Франции рассказали о желании сотрудничать с Россией
ССI France Russie: французские виноделы желают сотрудничать с Россией
16 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/IL21

Французские виноделы приехали в Москву, тем самым заявив о желании сохранить сотрудничество с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
Он отметил, что в Россию приехали восемнадцать французских виноделов. За последний год страну ещё не посещало такое большое количество профессионалов этой сферы.

Шинский добавил, что работа в соответствии с законодательством Европы позволяет сотрудничать с Россией, которая продолжает сохранять статус важного торгово-экономического партнёра Франции. 

Один из гостей столицы, управляющий шато из Бордо Дени Шазаран, отметил, что выстроенная логистика позволяет осуществлять поставки вина в Россию, поэтому сотрудничество будет развиваться.

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#франция
#россия
#вино
#сотрудничество
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Воробьёв: бюджет Подмосковья в следующем году превысит 1 трлн рублей
16 октября 2023, 14:11

Фото: Istockphoto / artolympic

Бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он увеличится. Такими планами поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это хорошо, но недостаточно, чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам задаёт столица», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что Подмосковье делает всё, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический, бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой.
 
«Так, максимально упрощён вход на рынок с точки зрения аренды земли. Если предприниматель хочет рубль, мы и рубль дадим, чтобы он начал создавать сколько-нибудь значимый и полезный бизнес: обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Это все принципиально важно», – заключил Воробьёв.
Ранее губернатор связал высокую явку на выборах в Подмосковье введением в регионе дистанционного электронного голосования

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#московская область
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
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Экс-министр труда Калашников назвал атавизмом российский МРОТ
Экс-министр труда Калашников призвал ввести в России минимальную зарплату за час
16 октября 2023, 13:49

Фото: IStock/wrangel

Рост производственной активности в России фиксируется седьмой месяц подряд, отмечает S&P Global. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023 года увеличился до 54,5.
Однако экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с «Радио 1» отметил, что общая ситуация в российской экономике «не очень благоприятная». По его словам, ослабление рубля спровоцировало сильный отток мигрантов, из-за чего пострадали сферы строительства, торговли и транспорта. Чтобы выйти из кризиса, нужно повысить зарплаты россиянам.
«Но не надо требовать от предпринимателя того, что противоречит его сути – любой бизнес направлен на получение прибыли. Чем меньше его расходы, в том числе и на заработную плату, тем больше прибыль предпринимателя. Здесь главное – это роль государства, которое задаёт правила игры. Возьмём для примера минимальную зарплату. Та минимальная помесячная зарплата, которая есть сейчас – это абсолютный атавизм XIX века. Нам надо переходить на минимальную почасовую оплату труда, как многие развитые страны, и повышать производительность труда через эту мотивацию», — заявил Сергей Калашников.
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#рф
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#государство
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Воробьев объяснил значинимость программы «Земля за 1 рубль»
16 октября 2023, 13:42

Фото: istockphoto /Jozef Culák

Губернатор Московской области подчеркнул, что программа «Земля за 1 рубль» облегчает предпринимателям возможность получения земли для возведения своего производства. об этом он рассказал в интервью телеканала "Россия
« Бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в  следующем году будет больше. <…> Мы максимально упрощаем вхождение на рынок с точки зрения земли.Обеспечение рабочими местами, внедрение технологий имеет принципиально важное значение. Доля малого и среднего бизнеса составляет четверть в наших доходах.  <…> Важнейший проект, который тоже дал толчок это «Промышленная ипотека», благодаря которой можно выкупить или арендовать определенную площадь и начать бизнес.Все эти проекты позволяют нам видеть приток новых инвесторов и самое главное обеспечивают программу импортозамещения», -отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме этого, губернатор подчеркнул, что так предприниматели могут рассчитывать на дополнительную помощь, которая сделает бизнес более доходным и окупаемым.

Стоит отметить, что заявку на «Землю за 1 рубль» можно подать на сайте программы и набрать все опции которые нужны предпринимателю для ведения успешного бизнеса.

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#бюджет
#ипотека
#проект
#предприниматели
#подмосковье
#андрей воробьёв
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В Центробанке рассказали о выпуске купюры номиналом в 10 тысяч рублей
Зампред ЦБ Белов: выпуск купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается
16 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/IUshakovsky

В настоящее время Банк России не планирует вносить изменения в банкнотный и монетный ряд, поэтому выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предполагается. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он отметил, что в планах по развитию наличного денежного обращения до 2025 года вопрос введения новой купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается. Вместе с тем, не идёт речь о введении других купюр с новыми суммами номиналов.

По словам Белова, при рассмотрении вопроса изменения банкнотного ряда специалисты Центробанка анализируют экономическую ситуацию в стране, чтобы просчитать актуальность той или иной суммы в виде купюры. 

Ранее Банк России представил обновлённые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Оформление первой посвящено Приволжскому федеральному округу, а второй – Уральскому федеральному округу. На банкнотах россияне смогут рассмотреть достопримечательности городов представленных округов.

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#деньги
#центробанк
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Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
16 октября 2023, 12:25

Фото: сайт Банка России

Банк России представил модернизированные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Уточняются, что они уже введены в обращение.

На банкноте в тысячу рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Так, можно рассмотреть Нижегородский Кремль, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На пятитысячной купюре расположены достопримечательности Екатеринбурга и всего Уральского федерального округа. Центральным изображением лицевой стороны служит стела «Европа-Азия», а на обратной стороне выделяется памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.

Банкноты выполнены в тех же цветах, что и прошлая модификация. Таким образом пятитысячная купюра имеет красно-оранжевую окраску, а тысячная – бирюзовую.

Кроме того, на новых купюрах размещён QR-код при сканировании которого любой желающий может попасть на сайт Банка России, где будет размещена подробная информация об оформлении новых банкнот.

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#деньги
#рубль
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Европа в ярости из-за успехов России
Деловая активность в производственном секторе РФ растет седьмой месяц подряд
16 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Egor Maltsev

В ООН прогнозируют, что Россия в текущем году станет одной из немногих стран G20, где происходит положительная динамика в экономике, при этом во Франции заявили об обрушении экономики, а Германия стала самым слабым звеном в ЕС, пишет РИА Новости.
S&P Global приводит данные, согласно которым индекс деловой активности в России в производственном секторе PMI вырос до 54,5. При этом в августе было 52,7. Уточняется, что что, если больше 50 — промышленность усиливается. Таким образом, в России рост наблюдается уже седьмой месяц подряд.

Объясняется это тем, что Россия уверенно адаптируется к внешним ограничениям, и делает это быстрее, чем планировалось. В рамках процесса адаптации расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Росстат сообщает, что в августе выпуск продукции вырос в годовом выражении на 5,4 процента. При этом с апреля-мая промышленность не опускается ниже 110 процентов от показателей 2020 года. В ЦБ утверждают, что российские заводы наращивают обороты и модернизируют производства в рамках импортозамещения.

В то же время в Европе ситуация складывается более плачевно. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8, что является минимумом за два с половиной года. Идет ослабление сектора услуг, а также сокращение производства. В Германии, согласно данным Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс падает с апреля текущего года. В строительном секторе показатели достигли минимума с 2009 года.

Экономика Германии находится в рецессии. ВВП в стране в первом квартале упал на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022. В третьем квартале текущего года изменений к лучшему не предвидится, так как промышленность не растет. Такие данные приводит Бундесбанк.

Таким образом, согласно статье британской The Telegraph, Германия стала «самым слабым звеном» в ЕС. В еврозоне показатель достиг 43,4 пунктов. Такое падение обусловлено ростом цен на энергоносители, инфляцией и процентными ставками ЕЦБ.

Во Франции говорят об «обрушении» экономики и обвиняют в этом европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что министр финансов Брюно Ле Мэр обещал крах российской экономики, однако рухнула французская.

Таким образом в ООН спрогнозировали, что в текущем году Россия станет одной из немногих стран G20, в которой ускорится экономическое развитие ускорится. Аналитики считают, что в России повысится ВВП на 2,2 % в году. А в следующем ожидается рост на 2%.

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#россия
#экономика
#производство
#росстат
#ввп
#оон
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Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
16 октября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

Московская область замкнула топ-10 рейтинга регионов России по доходам населения во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое агентством РИА Новости.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва – на пятом месте. В конце рейтинга оказались Ингушетия и Тыва. 
 
В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%. 
 
Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации использовались данные Росстата за апрель – июнь 2023-го.
 
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#экономика
#доходы
#население
#рейтинг
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В Венгрии рассказали, собирается ли страна сокращать поставки газа из России
Сийярто: Венгрия не намерена сокращать поставки газа из России
16 октября 2023, 09:58

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, несмотря на сообщения о диверсификации поставщиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он отметил, что диверсификация воспринимается Венгрией как наличие нескольких источников сырья. Именно поэтому в настоящее время ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном, которые, подчеркнул Сийярто, никак не касаются сотрудничества с Россией.

По словам министра, Венгрия нуждается в 10 миллиардах кубических метров газа в год, в то время как российский «Газпром» поставляет лишь 4,5 миллиарда. Стране просто не обойтись без сотрудничества с другими государствами.

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#поставки
#венгрия
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