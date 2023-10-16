Воробьёв спрогнозировал объём подмосковного экспорта более чем в 13 млрд долларов

Фото: Минсельхозпрод МО
Объём экспорта из Московской области в текущем году может превысить 13 млрд долларов. Такой прогноз дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас был экспорт под 13 млрд в долларовом эквиваленте. В этом году, я думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что это позволяет расти малым и средним компаниям, выходить на экспортные рынки, а не только действовать на внутреннем», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, бьют рекорды контейнерные перевозки.
«Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты. Всё это возможно экспортировать в дружественные нам страны», – подчеркнул Воробьёв.Самые высокие темпы роста в этом году, по его данным, показывает экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Развивается партнёрство, в том числе высокотехнологичное, с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Индией.
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Лора Луганская