Воробьёв: в Подмосковье – около 800 фермеров, и с каждым стараемся быть на связи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Задача властей Подмосковья – поддержать фермеров и дать им дополнительную возможность реализовывать свою продукцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал открытие в Истре восьмого по счёту гастрономического фестиваль, который проходит при поддержке главы региона.
«Наша главная задача – поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы об их качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей. Для этого мы когда-то и придумали этот фестиваль. Здесь каждый может найти покупателей, новых партнёров и поставщиков. Всего в Подмосковье – около 800 фермеров. Мы стараемся всегда быть с ними на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы», – отметил губернатор.По его словам, в Московской области стараются создавать благодатную почву для работы аграриев.
«Например, мы предоставляем им землю от 10 до 200 га. Начинали с трёх муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступно более 30 видов субсидий. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капитальное строительство и модернизацию», – перечислил Андрей Воробьёв.В этом году для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий будет выделено более 5 млрд рублей. Господдержку в регионе ежегодно получают около 300 аграриев.
Среди таких мер – предоставление земли безвозмездно на срок до шести лет по программе «Подмосковные 10 гектаров», а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Программа действует на 26 территориях. Сельхозпроизводителям предоставляют и гранты на развитие семейной фермы.
В этом году на фестиваль в Истринской сыроварне приехали более 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов России и из Белоруссии. Фестиваль продлится до 6 августа.
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Лора Луганская