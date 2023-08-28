Воробьёв: все изложенные на семинаре Сбера идеи применят на практике

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
«Спасибо помощнику президента Максиму Орешкину, председателю правления Сбербанка Герману Грефу, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой и телеведущему Владимиру Соловьёву за то, что поделились своим опытом, знаниями и взглядами на текущие события в мире. Все главы, министры и руководители, которых мы собрали, – опытные люди, которые понимают, что такое стоять у руля», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Как уточнил глава региона, семинар начали с блока «Менеджмент». Участники обсудили последние практики и инструменты, которые позволяют выстроить гибкую систему управления, чтобы она была ориентирована на потребности людей.
Последний блок, «Мир сегодня и завтра», был посвящён идеям и наработкам от Сбера в сфере менеджмента.
Воробьёв обещал применить все идеи и направления в практике управления, чтобы сделать Подмосковье лучше.
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