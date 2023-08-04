Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил ежегодное мероприятие «День поля». Вместе с депутатом Госдумы Александром Коганом он поздравил с 35-летием сельхозпредприятие «СеДеК».
«Развитие сферы сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности – эти цели в качестве сверхзначимых назвал губернатор Андрей Воробьёв. Масштабы компании «СеДеК» поражают. Основное направление её работы – возделывание высокорепродуктивных сортов картофеля, пшеницы, сортоиспытание семян, выращивание различных видов овощей, зелени и фруктов», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Он добавил, что аграрии находятся в постоянном поиске, ведя испытания и эксперименты на Каширской земле
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