Врип Каширы Шувалов отметил востребованность продукции местного завода

Во втором квартале 2023 года количество банкротств компаний в странах Евросоюза достигло абсолютного рекорда. По сравнению с первым кварталом текущего года количество обанкротившихся фирм выросло на 8,4%.

Такие данные приводятся в опубликованном сегодня, 17 августа, отчете Евростата. В документе указано, что количество банкротств компаний в государствах, входящих в Евросоюз, достигло абсолютного максимума с момента начала сбора и фиксации данных в 2015 году.



Специалисты агентства сообщают, что рост количества разорившихся фирм отмечается во всех без исключения секторах экономики. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в гостиничном и ресторанном бизнесе, где количество поданных заявлений о банкротстве во втором квартале года выросло на 29,3% по сравнению с первым кварталом.



Наименьшее количество банкротств в странах ЕС с 2015 года было зафиксировано в пандемийном втором квартале 2020 года. Тогда в условиях локдаунов более половины государств Евросоюза законодательно запретили фирмам подавать заявления о банкротстве и оказывали значительную поддержку остановленным предприятиям.

Александр Бойцов