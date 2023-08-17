Врип Каширы Шувалов отметил востребованность продукции местного завода

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов познакомился с работой Каширского завода металлоконструкций и котлостроения. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«С большим интересом ознакомился с производственными мощностями завода, являющегося одним из ведущих в России по производству оборудования для энергетической промышленности. Востребованность продукции, её многообразие и объёмы отражает то большое количество заказов, которыми обеспечен завод. Элементы энергетических котлов, пароперегреватели, оборудование для котлов-утилизаторов и заводов по энергоутилизации отходов – лишь часть продукции, которая выпускается на КЗМК», – отметил Шувалов.Он добавил, что работники завода должны быть обеспечены не только полноценными условиями труда, но и комфортом вне стен предприятия. Так, по просьбе коллектива был реш1н вопрос с ремонтом тротуара, ведущего от автобусной остановки.
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Лора Луганская