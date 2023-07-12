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Всё, что нужно знать о цифровом рубле

12 июля 2023, 12:03

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Во вторник, 11 июля, Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Что это за валюта и как ей пользоваться рассказали в «Российской газете».
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, наряду с наличными и безналичными. Он будет выпускаться Банком России. Проводить операции с применением цифрового рубля и копить суммы в этой валюте можно будет в специальном цифровом кошельке, который откроется на платформе Центробанка.

Использование цифрового рубля не обязательно, но, если клиенту поступят электронные деньги, их можно будет перенести на свою банковскую карту или снять в виде наличных. По такому же принципу будет работать и обратный обмен.


Не стоит путать цифровой рубль и криптовалюту, это совершенно разные понятия. У криптовалюты нет единого центра, который несёт обязательства, а у цифрового рубля эти функции выполняет Банк России.

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#рубль
#экономика
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Экспорт российской нефти достиг минимума с февраля
12 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Diy13

На прошлой неделе экспорт российской нефти сократился более чем на миллион баррелей, по сравнению с показателями предыдущих периодов. Он упал до значения 2,86 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
Основной объём падения пришёлся на западные порты. Но на этот раз проблемы возникли не из-за ремонта, как это было две недели назад.

Сложившаяся ситуация не сказалась на Европе из-за малого количества покупателей, но повлияла на азиатский рынок.

Такое движение наблюдается в связи с обещаниями российских властей с августа сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Идею поддержала 
Саудовская Аравия, основной партнёр России по ОПЕК+. В правительстве страны посчитали, что такой подход более эффективен, чем сокращение добычи, о чём в марте сообщили в России.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в июне сократились до минимума с февраля. Подводя итоги первого полугодия, Минфин заявило, что падение доходов составило 47%, по сравнению с прошлым годом.
 
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#нефть
#Россия
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили
12 июля 2023, 05:58

Фото: iStock/AlexRaths

Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу. Документ сейчас готовится ко второму чтению, сообщает издание.
При этом повышенная индексация не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов, а также мотоциклов, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки поправок в действующее налоговое законодательство.

Предложение Минфина связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — ведь только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.

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#Минфин
#акцизы
#табак
#алкоголь
#автомобили
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ЦБ РФ: Платежный баланс России впервые за последние три года ушел в минус
12 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Платежный баланс России показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года., достигнув цифры в минус $1,4 млрд. Об этом сообщают представители Центробанка РФ.
Платежный баланс — это соотношение суммы платежей, произведенных и непроизведенных РФ за границей в течение того или иного периода, и поступивших в Россию в течение того же самого отрезка времени.

Все последние годы, несмотря на специальную военную операцию, экономические трудности, санкции, пандемию коронавируса и т.д., он оставался положительным. Сейчас же, указали эксперты ЦБ, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне —минус $1,4 млрд.

Как объясняет регулятор, одной из причин минусового сальдо платежного баланса в июне 2023 года является сезонный фактор, а именно сокращение торгового баланса товаров/услуг. Также это может быть связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта, пишет Lenta.ru.

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#ЦБ РФ
#платежный баланс
#сальдо
#экономика
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Около 2 тонн молочной продукции в Подмосковье не прошли проверку Роспотребнадзора
11 июля 2023, 22:39

Фото: Istockphoto / sergeyryzhov

В Подмосковье за первое полугодие текущего года выявлено и изъято 29 партий молочных продуктов массой около 2 тонн. Таковы результаты санитарно-эпидемиологической проверки производства, хранения и реализации подобной продукции, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
За два квартала 2023 года в регионе проверили 378 объектов, связанных с оборотом молочной продукции. Исследовано более 80 проб продукции на санитарно-химические и 2477 проб – на микробиологические показатели. Согласно результатам экспертизы, токсичные элементы кадмий, мышьяк, свинец и другие в продукции не обнаружены. 
 
Однако по микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 0,6%. 
 
Причины отклонения от нормы – несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции, нарушения сроков годности, пояснили в надзорном ведомстве. 

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#молочная продукция
#Роспотребнадзор
#проверки
#экономика
#качество
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье будут разводить коз зааненской породы
11 июля 2023, 22:19

Фото: Минсельхозпрод МО

Фермерское хозяйство «Алёнкин луг» из Истры получило землю для разведения сельскохозяйственных животных. Участки предоставили в аренду на льготных условиях – без проведения торгов, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Хозяйству выделили два участка общей площадью 45 га сроком на 5 лет. На одном построят племенное хозяйство по разведению коз зааненской породы. Второй засеют однолетними и многолетними культурами для создания собственной кормовой базы.

В этом году упрощён процесс подачи заявок на получение земли. А на интерактивной карте регионального портала госуслуг расширен перечень участков для выбора подходящего.
Для подачи заявки необходимо зайти на портал и выбрать участок. Помимо этого, на интерактивной карте теперь можно выбрать локацию в том округе, где нужна земля. Это позволит найти участок в соответствии с конкретными требованиями.  

Оформить все документы можно самостоятельно или с помощью специалистов Центра агропромышленного развития. Сайт центра, телефон: +7 (498) 602-29-33. 

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#Минсельхозпрод МО
#сельское хохзяйство
#животноводство
#земля
#Истра
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковная компания планирует поставлять детские площадки на Ближний Восток
11 июля 2023, 21:42

Фото: Мининвест МО

Компания «Лебер», которая производит и устанавливает детские площадки, расширит производство в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
После сокращения доли западной продукции на российских рынках компания не только укрепила позиции в стране, но и наладила регулярный экспорт в Казахстан и Армению. В ближайших планах – поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
«Объём инвестиций в расширение производства «Лебер» – более 500 млн рублей. На предприятии создадут около 250 рабочих мест. Компания активно участвовала в губернаторской программе благоустройства дворов, поэтому детские площадки «Лебер» есть почти во всех муниципалитетах Подмосковья», – отметила министр.
На рынке парковой мебели и детских площадок компания действует с 2010 года. Сначала она занималась торговлей, но потом начала самостоятельно разрабатывать дизайн и размещать заказы. Через пять лет было организовано собственное производство. 
 
Сейчас на предприятии «Лебер» в Мытищах работают 130 человек. В месяц на нём изготавливают 700 единиц игрового оборудования, а после расширения производства планируют увеличить объём выпускаемой продукции в четыре раза. 

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#Екатерина Зиновьева
#Мининвест МО
#экономика
#детские площадки
#экспорт
#Московская область
#Подмосковье
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Изготовитель продукции азиатской кухни запустит производство в индустриальном парке «Лыткарино»
11 июля 2023, 20:28

Фото: Мининвест МО

Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», планирует в три раза увеличить объём выпуска продукции для азиатской кухни за счёт запуска нового предприятия. Оно заработает до конца года, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, реализация проекта позволит компании, выпускающей продукцию под брендом Tamaki, увеличить производственные мощности предприятия, создав более 200 рабочих мест.
 
Строительство нового производства «Европродукт» ведёт с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 млрд рублей. На участке площадью более 2 га создадут объект с административно-бытовыми и производственными помещениями, складами, лабораторией и холодильными камерами. 
 
Мощность нового производства составит 85 тонн готовой продукции в сутки. Выпускать и фасовать будет соусы и майонез, заправки для блюд.
 
Компания успешно работает уже более 14 лет, её доля на российском рынке составляет 13%. Она производит более ста позиций продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Её экспортируют в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Сербию, Саудовскую Аравию и другие государства. 

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#Мининвест МО
#производство
#Лыткарино
#индустриальный парк
#продуты
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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ЦБ планирует приступить к тестированию цифрового рубля в августе
11 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Artystarty

Банк России планирует в августе приступить к тестированию цифровых рублей на реальных операциях и с реальными клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», – уточняется в сообщении регулятора.
ЦБ рассчитывал начать тестирование 1 апреля 2023 года, но на тот момент законопроект прошёл в Госдуме только первое чтение. К реализации приступят только после принятия необходимой нормативной базы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля и осуществлении безналичных платёжных операций с его использованием.

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#рубль
#валюта
#закон
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ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов
11 июля 2023, 19:23

Фото: iStock/Diy13

Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Об этом сообщает Интерфакс.
Законопроект предложил в сентябре прошлого года председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества. 

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#закон
#банк
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