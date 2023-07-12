Всё, что нужно знать о цифровом рубле

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Во вторник, 11 июля, Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Что это за валюта и как ей пользоваться рассказали в «Российской газете».
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, наряду с наличными и безналичными. Он будет выпускаться Банком России. Проводить операции с применением цифрового рубля и копить суммы в этой валюте можно будет в специальном цифровом кошельке, который откроется на платформе Центробанка.
Использование цифрового рубля не обязательно, но, если клиенту поступят электронные деньги, их можно будет перенести на свою банковскую карту или снять в виде наличных. По такому же принципу будет работать и обратный обмен.
Не стоит путать цифровой рубль и криптовалюту, это совершенно разные понятия. У криптовалюты нет единого центра, который несёт обязательства, а у цифрового рубля эти функции выполняет Банк России.
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Использование цифрового рубля не обязательно, но, если клиенту поступят электронные деньги, их можно будет перенести на свою банковскую карту или снять в виде наличных. По такому же принципу будет работать и обратный обмен.
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Анастасия Чинкова